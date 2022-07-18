Tekden Film Senaryo Yarışması başvuruları başladı

Toplam 35 bin TL ödüllü “Gençlik ve Geleceğin Gençleri!“ temalı ödüllü uzun metraj senaryo yarışmasının başvuruları başladı.

Diriliş Ertuğrul, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayramı Veli gibi başarılı projelere imza atan Tekden Film, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile yürütülen “Gençlik ve Geleceğin Gençleri!“ temalı uzun metraj senaryo yarışmasının başvuruları başladı.

“Gençlik ve Geleceğin Gençleri”

15 yaş üzeri herkesin katılabileceği yarışma neticesinde Türk toplumunun önemli bireyleri olan gençlerin kendilerini doğru, güzel ve ahlaklı bir şekilde ifade etmeleri, görmezden gelinen yetenekli ve çalışkan gençlerin bu özelliklerini ortaya çıkarması, gençlerin isteklerinin anlaşılması hedeflenmekte.

Toplam ödül 35 bin TL

Birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL olmak üzere toplamda 35 bin TL olan senaryo yarışmasının son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Başvurular online olarak yapılacak

Katılımcılar, “Gençlik ve Geleceğin Gençleri!“ temalı ödüllü uzun metraj senaryo yarışmasına tekdenfilm.com.tr adresinden online olarak başvuru gerçekleştirilebilecek.