“Tek Yürek İmalat-ı Harbiye” film galası yapıldı

MKE Ankaragücü’nün tarihine yer verilen “Tek Yürek İmalat-ı Harbiye” film galası Ankara’da sanat, spor ve siyaset camiasından kişilerin katılımıyla yapıldı.

Ankaragücü’nün tarihini anlatan “Tek Yürek İmalat-ı Harbiye” filminin galasında konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, “Bir yıldır çekimleri yapılan filmin sinemalarda gösterime girmesinden mutluyuz. Bir ay önce yaşanılan felakette de tek yürek başlığı altında birleşmenin etkisini gördük. Bu film bir milletin yoktan nasıl varolduğunu gösteren oldukça önemli bir film. Gerçek hikayelerden yola çıkarak Ankaragücü’nün tarihi anlatılmaya çalışıldı” dedi.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Serdar Çetinkaya, “Herkese ilgisi için teşekkür ederiz. Geçtiğimiz ay yaşanılan felaket hepimizi üzdü ama biz filmde anlattığımız gibi bu millet tek yürek olarak yaraları hızla sarıyor. "Tek Yürek İmalat-ı Harbiye" dolayısıyla Ankaragücü memleketin kuruluşunda önemli bir yere sahip çünkü futbolcuların kurtuluşta ciddi katkısı var. Takım olarak kurtuluş savaşına katılan tek kulüp Ankaragücü, bu da filmin aslında tüm Türkiye’nin filmi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncularından Ceyhun Fersoy ve Sedef Şahin yaptıkları açıklamada, “Ankaragücü’nün ve dolayısıyla Ankaralıların İmalat-ı Harbiye ruhuyla nasıl bir dayanışma içinde bugünlere nasıl geldiğini en sıcak ve samimi haliyle anlatmaya çalıştık filmin kadrosunda yer aldığımız için oldukça mutluyuz” şeklinde konuştu.