’Tek Kanatlı Bir Kuş’ dinletisi İş Sanat’ın sosyal medya kanalında

İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinde bu ay Yaşar Kemal’in son yapıtı “Tek Kanatlı Bir Kuş”, izleyicilerle buluşacak.

İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinde bu ay Yaşar Kemal’in, yazdıktan 44 yıl sonra yayımladığı son yapıtı “Tek Kanatlı Bir Kuş”, izleyicilerle buluşacak. Eserini “Ben hep korkudan korktum. Korkudan çok korktum. Seneler senesi bu korkuyu yazmak istedim” sözleriyle tanımlayan Yaşar Kemal, bir taşra kasabasında geçen, fantastik öğelerle bezediği eserinde, korku temasını ele alıyor.

Usta yazarın hikâyesini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, seslendirecek. Müziklerini Serdar Yalçın’ın yaptığı dinletinin solistleri ise Cengiz Özkan ve Serap Ekinci Yaşar olacak. Bir radyo tiyatrosu atmosferinde sahneye uygulanan eserin efektleri Vehbi Arslan’a ait. Atilla Birkiye’nin metnini düzenlediği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı Tek Kanatlı Bir Kuş hikâye dinletisi, 31 Ocak Pazartesi, 20.30’da kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında yayında olacak.