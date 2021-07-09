TDV Gençlik ve Gönüllülük Kampı başladı

Türkiye Diyanet Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Gençlik ve Gönüllülük Kampı Sakarya’da başladı.

Adana, Antalya, Eskişehir, Kütahya, Malatya, Manisa ve Mersin illerinde faaliyet gösteren TDV Gençlik Kolları sorumlu ve üyeleri ile müftülüklerce belirlenen Diyanet Gençlik koordinatörlerinin katıldığı kamp beş gün sürecek. GSB Arifiye Gençlik Kampı’nda gerçekleşen etkinlik boyunca TDV gönüllüsü katılımcılara Türkiye Diyanet Vakfı faaliyetleri, gönüllülük ve gençlik çalışmaları anlatılacak. Katılımcılar doğa yürüyüşü, bisiklet turu, geleneksel okçuluk, matrak, mini golf, masa tenisi gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra şehir turuna katılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri Gençlik ve Gönüllülük Kampı’nı geleneksel hale getirerek düzenli şekilde yapacaklarını söyledi. Bir ülkenin en önemli kazanımlarının gençleri olduğunu ve gençlere yapılan yatırımın geleceğe dair atılmış sağlam temeller olduğunu ifade eden Efe, “Gençlerimizin geleceğe umutla bakabilen, topluma faydalı bireyler olması için Türkiye Diyanet Vakfı olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu kapsamda yaz dönemleri başta olmak üzere fırsat bulduğumuz her dönemde gençlerin aktif olarak katılabileceği ve sosyo gelişimlerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz projeler geliştiriyoruz. Gençlik ve Gönüllülük Kampımız da bunlardan birisi. İnşallah verimli bir kamp dönemi geçirmiş olacağız” dedi.