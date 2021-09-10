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TDK’dan Yeni Yayın: ‘Moğol Dili Grameri’

Feyzi Ersoy tarafından hazırlanan Moğol Dili Grameri adlı eser Türk Dil Kurumu (TDK) yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Kültür Sanat 10.09.2021, 16:54
TDK’dan Yeni Yayın: ‘Moğol Dili Grameri’

Feyzi Ersoy tarafından hazırlanan Moğol Dili Grameri adlı eser Türk Dil Kurumu (TDK) yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.


Çağdaş Moğolcanın gramerine yönelik temel bilgiler ana hatlarıyla işlendi. Altay dilleri ailesinin önemli kollarından biri olan Moğolca ’ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi’ özellikleri bakımından ele alındı.


’Giriş’ bölümünde Moğolistan, Moğollar ve Moğol dili hakkında kısa bilgiler aktarıldı; Moğolcanın önemli dil yadigârları tanıtılmaya çalışıldı. ’Ses Bilgisi’ bölümünde temel olarak ünlüler ve ünsüzler özellikleri ile birlikte incelendi.


’Şekil Bilgisi’ bölümünde ise çekim ekleri ve yapım ekleri ile isimler, sıfatlar, zarflar, zamirler, fiiller, edatlar ve bağlaçlar gibi kelime türleri anlatıldı. Bu bölümde, örnek olarak taranan Moğolca metinlerden alınan veriler kullanıldı. “Söz Dizimi” bölümünde Moğolcanın bazı temel söz dizimi özellikleri, Türkiye Türkçesi ile de karşılaştırılarak verildi; Moğol cümle yapısı kısaca anlatıldı.


Çalışmanın son bölümünde ise Moğolcanın metin örnekleri Türkiye Türkçesindeki karşılıklarıyla birlikte sunuldu.

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