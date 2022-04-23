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TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş: “165 yıllık geçmişi olan TCDD’nin tarihi objeleri bu odada sergilenmekte”

Kadıköy’de bulunan ve asli fonksiyonunda kullanılamayan tarihi Göztepe İstasyon Binası, yapılan restorasyon ve düzenlemenin ardından vatandaşlar için eğitim ve kültürel aktivitelerin düzenlendiği bir merkez haline getirildi. Alanda geleneksel sanat dallarının tanıtılacağı, müzik ve enstrüman, eğitim ve dinletilerinin yer alacağı, demiryolu kültürü tanıtımları ve model tren yapımı gösterimlerinin olacağı, mutfak kültürü eğitimlerinin, sosyal medya ve dijital iletişim eğitimlerinin yer alacağı Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezi’nin açılışı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirildi. Açılışa TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı.

Kültür Sanat 23.04.2022, 19:10
TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş: “165 yıllık geçmişi olan TCDD’nin tarihi objeleri bu odada sergilenmekte”

Kadıköy’de bulunan ve asli fonksiyonunda kullanılamayan tarihi Göztepe İstasyon Binası, yapılan restorasyon ve düzenlemenin ardından vatandaşlar için eğitim ve kültürel aktivitelerin düzenlendiği bir merkez haline getirildi. Alanda geleneksel sanat dallarının tanıtılacağı, müzik ve enstrüman, eğitim ve dinletilerinin yer alacağı, demiryolu kültürü tanıtımları ve model tren yapımı gösterimlerinin olacağı, mutfak kültürü eğitimlerinin, sosyal medya ve dijital iletişim eğitimlerinin yer alacağı Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezi’nin açılışı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirildi. Açılışa TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı.

Çeşitli sebeplerle asli fonksiyonunda kullanılamayan gar ve istasyonların halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda değerlendirilmesi amacıyla kültür ve sanat merkezlerine dönüştürülüyor. Bu çerçevede halihazırda Kadıköy’de Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde bulunan 235 metrekare kapalı alana sahip Tarihi Göztepe İstasyon Binası’nda restorasyon çalışmaları tamamlanarak, sergi salonu şeklinde tefriş edilir hale getirilmişti. Proje ile ilgili olarak MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 yılı içerisinde uzun soluklu ortak çalışma yürüttü. Tarihi Göztepe İstasyon Binası’nın vatandaşlar için eğitim ve kültürel aktivitelerin düzenlendiği bir merkez haline getirilmesi planlanarak, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Bu protokol çerçevesinde, alanda geleneksel sanat dallarının tanıtılması, enstitüde üretilen ürünleri alanda sergilenmesi, geleneksel Türk el sanatları alanında eğitimlerini planlayarak uygulanması, TCDD tarihi araştırmaları çerçevesinde Türk Demiryollarında kullanılan kıyafet, aksesuar ve objeleri tanıtan bir ansiklopedi için gerekli araştırmaları yaparak, basıma hazır hale getirilmesi, alanda, işbirliği içinde müzik ve enstrüman eğitim ve dinletileri, demiryolu kültürü tanıtımları ve model tren yapımı gösterimleri, mutfak kültürü eğitimleri, sosyal medya ve dijital iletişim eğitimleri, uygulamalı kuyumculuk, seramik, doğal boya yapımı, bebek yapımı ve benzeri atölye çalışmalarının düzenlenmesi gibi çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak olan Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezi’nin açılışı bugün gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen açılışta çocuklara yönelik animatör gösterileri, atölye etkinlikleri de yapıldı.

Açılışa Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ile TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da katıldı.

“165 yıllık geçmişi olan TCDD’nin tarihi objeleri sergilenmekte. Bu sergileri zamanla birkaç ayda bir değiştireceğiz”

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, “1915 ile 2012-2013 yıllarına kadar yaklaşık yüz yıl İstanbulluların hizmetine amade kılınmış banliyö istasyonu olarak kullanılmış tarihi istasyon binasındayız. 2013 sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yüzeysel hatların iyileştirilmesi, Marmaray Projesi çerçevesinde hatlar yenilendikten sonra Göztepe İstasyonu farklı bir yerde konumlandırıldı standartlar gereği. Banliyö hatlarının hizmete alınmasından sonra 2020 yılından beri, ‘bulunduğumuz istasyonu hangi amaçla kullanabiliriz’ düşüncesiyle değişik kurumlarla görüşmelerimiz oldu. En son Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda bu projeyi gerçekleştirdik. Şu an bulunduğumuz bu odada 165 yıllık geçmişi olan TCDD’nin tarihi objeleri sergilenmekte. Bu sergileri biz zamanla birkaç ayda bir değiştireceğiz. Farklı farklı objeleri burada sergileyeceğiz. Yine yan tarafta diğer bir odamız da kütüphane olarak kullanılacak. Demir yollarıyla ilgili kütüphanelerimizde bulunan nadide eserlerin kitapların bulunduğu bir kütüphanemiz söz konusu. Orta tarafta bir sergi salonu var. Ve karşı taraftaki odalarda da Olgunlaşma Enstitüsünün atölye çalışmalarının yapıldığı, Kadıköy ve çevresindeki vatandaşlarımızın bu atölye çalışmalarına iştirak edebilecekleri dene yap atölyelerinin olabileceği odalar mevcut” dedi.

“Hayat boyu öğrenen bir ortam açığa çıkarmak istiyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, “Yüzyılın üzerinde mazisi olan bir mekan, yıllarca insanımıza tren garı olarak hizmet etmiş. Ve kültürleri taşımış diyardan diyara. Bugün de Sabancı Olgunlaşma Enstitümüz üzerinden bizim kendi kültürümüz, dokuma nakış, seramik, kitre bebek gibi kendi kültürümüzün unsurlarını gelecek nesillere aktarmayı ve taşımayı hedefleyeceğiz. Kendini yenileyen bir alan olmayı hedefliyoruz ve hayat boyu öğrenen bir ortam açığa çıkarmak istiyoruz” dedi.

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