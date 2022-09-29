TBMM, Türkiye demokrasi tarihinin kara lekeleri 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerini kitaplaştırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un talimatlarıyla, 27 Mayıs 1960 ile 12 Eylül 1980 darbelerini tüm yönleriyle anlatmak ve darbelerin demokrasi üzerindeki tahribatını toplum hafızasında diri tutmak amacıyla Prof. Dr. Hamit Emrah Eriş’in kaleme aldığı “Milli İradeye ve Demokrasiye İlk Darbe: 27 Mayıs 1960” ve “Demokrasiye Kara Bir Leke: 12 Eylül 1980 Darbesi” isimli eserler TBMM tarafından yayımlandı.

“Demokrasiye İlk Darbe: 27 Mayıs 1960”

Demokrasi ve milli iradeye suikast olarak gerçekleşen 27 Mayıs 1960 Darbesi’nin millet vicdanında açtığı yaralar uzun yıllar hissedilmeye devam etti. Bu darbe neticesinde Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve Yassıada yargılamaları olarak bilinen kararlar, TBMM’de 2020 yılında yapılan kanun değişikliğiyle geçmişe dönük olarak kaldırılmıştı.

Kanun değişikliğinin ardından 27 Mayıs Darbesi’nin 62. yıl dönümünde okurlarla buluşturulan “Milli İradeye ve Demokrasiye İlk Darbe: 27 Mayıs 1960” adlı eser, özel bir anlam ifade ediyor.

“Demokrasiye Kara Bir Leke: 12 Eylül 1980 Darbesi”

Millet iradesinde kasteden ve demokrasinin akışını kesen en kritik halkalardan biri olan 12 Eylül Darbesi, “Demokrasiye Kara Bir Leke: 12 Eylül 1980 Darbesi” adlı eserde kronolojik bir şekilde, arşiv belgeleri ve tanık ifadeleri eşliğinde okuyucunun istifadesine sunuluyor.

Eserler, PDF ve e-kitap olarak erişime açıldı

TBMM Yayınları tarafından basılan “Milli İradeye ve Demokrasiye İlk Darbe: 27 Mayıs 1960” ve “Demokrasiye Kara Bir Leke: 12 Eylül 1980 Darbesi” kitaplarına “www.tbmm.gov.tr/Yayinlar/TbmmYayinlari” adresinden ulaşılabiliyor.