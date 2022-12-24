TBMM Başkanı Şentop, Sultanbeyli’de ’Mevlana İdris Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mevlana İdris Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Şentop, “Sultanbeyli Belediyesinin İstanbul’da maddi anlamda yaşanacak bir ilçe olmanın dışında kültürel faaliyetlerin de yoğunlaştığı kıymetli bir ilçemize dönüştüğünü sevinerek takip ediyoruz. Özellikle 7 gün 24 saat açık bir kütüphane olması çok önemli” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mevlana İdris Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı. Törene, Mustafa Şentop ile birlikte Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. TBMM Başkanı Şentop, yaptığı konuşmasında “Sultanbeyli, imar bakımından, en güzel ve yaşanabilir ilçelerden biri haline geldi. Ama bir başka yönüyle de dikkat çekiyor. Kültürel çalışmalar ve faaliyetler yönüyle. Sultanbeyli Belediyesinin sadece İstanbul’da maddi anlamda yaşanacak bir ilçe olmanın dışında kültürel faaliyetlerin de yoğunlaştığı kıymetli bir ilçemize dönüştüğünü sevinerek takip ediyoruz. Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin beyi tebrik ediyorum. Özellikle 7 gün 24 saat açık bir kütüphane olması çok önemli. Bizim gençlik yıllarımızda kütüphaneler mesai saatleri içerisinde çalışırdı İstanbul’un her yerinde. Ben Marmara Hukuk Fakültesinde idari görevdeyken, dekan arkadaşımızın da gayretleri ile ilk defa Marmara Üniversitesi Kütüphanesini gece 12’ye kadar açık tutma yönünde bir karar almıştık. Zaman içerisinde kütüphanenin 7/24 açık olmasının kıymeti anlaşılan iş haline geldi. Fakat özellikle ilçelerimizde herkesin gelebileceği, çalışabileceği mekanlar olarak açık olması çok önemli. Tabii burada kıymetli, vefalı bir davranışa şahit oluyoruz. Rahmetli Mevlana İdris, bizim okul yıllarından arkadaşımız. Vefatına kadar yakın arkadaşlığımız, dostluğumuz devam etti. Biz de 1988 yılında dergi çıkarttık. O dergiye görünür, görünmeyen destekleri oldu. Bir hukuk dergisi. Bizim bilhassa edebiyat ilgimizi canlı tutan, Andırın Postası’nın eki İkindi Yazıları’nda genç yazarlara, yeni yeni edebiyat şiir alıştırmaları yapan gençlere sayfalarını açtı. Yakın arkadaş çevremiz vesilesiyle çok sık görüşmüştük” diye konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Mevlana İdris Kütüphanemizi, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop ve merhum Mevlana İdris’in ailesinin ve dostlarının, kıymetli kitapseverlerin ve hemşehrilerimizin katılımıyla açmış olduk. Böylelikle Sultanbeyli’mizde on beşinci kütüphanemizi de kültür dünyasına armağan ettik. Binlerce kitabın olduğu kütüphanemizi gençlerimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin 24 saat hizmetine sunmuş olduk. Sultanbeyli’mize İstanbul’umuza ve kültür dünyamıza hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından TBMM Başkanı Şentop, kaleme aldığı Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik kitabını öğrenciler için imzaladı.

Mevlana İdris Kütüphanesi Hakkında

Yakın zamanda vefat eden, çocuk edebiyatının önemli ismi Mevlâna İdris’in adının verildiği Mevlana İdris Kütüphanesi, öğrencilerin akademik kariyerleri için rahat bir çalışma ortamı sunuyor. Kütüphanede lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve araştırmacılar için ayrılmış Haluk Dursun ve Teoman Duralı araştırma salonları da bulunuyor. Zengin kaynakları, dijital araştırma ortamı ve yardımcı ekipmanların da yer aldığı kütüphane özellikle gençlere sunduğu imkanlarla öne çıkıyor. Ziyaretçilerinin her ihtiyacının düşünüldüğü, 2 kattan oluşan kütüphanede; ferah çalışma alanları, etkinliklerin yapılacağı sahne alanı, sinema salonu, söyleşilerde kullanılmak üzere amfi tiyatro alanı yer alıyor. Kullanıcılarına 24 saat hizmet verecek çok fonksiyonlu kütüphanede; aynı zamanda kafeterya, idari birimler ve mescit bulunuyor.