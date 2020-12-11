Taylor Swift’in dokuzuncu stüdyo albümü “evermore” çıktı
Taylor Swift’in son albümü “folklore”un devamı niteliğini taşıyan dokuzuncu stüdyo albümü “evermore” şimdi dijital platformlarda.
Taylor Swift’in son albümü “folklore”un devamı niteliğini taşıyan dokuzuncu stüdyo albümü “evermore” şimdi dijital platformlarda.
15 şarkılık bu muhteşem albümü satın almak ve dinlemek için:
https://UMGTurkey.lnk.to/taylor-swift-evermore
Dünyaca ünlü sanatçı bugün sosyal medya hesapları üzerinden yeni albümünü duyurdu ve hislerini şu sözlerle dile getirdi: “9.stüdyo albümüm ve folklore’un kız kardeşi diyebileceğim bu kayıtlarin bugün yayımlandığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Adı evermore.”
Albümden ‘willow’ şarkısı için çekilen müzik videosunu izlemek için:
https://youtu.be/RsEZmictANA
“evermore” şarkı listesi:
01. willow
02. champagne problems
03. gold rush
04. ‘tis the damn season
05. tolerate it
06. no body, no crime (feat. Haim)
07. Happiness
08. dorothea
09. coney island (feat. The National)
10. İvy
11. cowboy like me
12. long story short
13. Marjorie
14. Closure
15. evermore (feat. Bon Iver)
Fiziksel deluxe için bonus parçalar:
01. right where you left me
02. it’s time to go
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8