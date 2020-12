Taylor Swift’in dokuzuncu stüdyo albümü “evermore” çıktı

Taylor Swift’in son albümü “folklore”un devamı niteliğini taşıyan dokuzuncu stüdyo albümü “evermore” şimdi dijital platformlarda.

15 şarkılık bu muhteşem albümü satın almak ve dinlemek için:

https://UMGTurkey.lnk.to/taylor-swift-evermore

Dünyaca ünlü sanatçı bugün sosyal medya hesapları üzerinden yeni albümünü duyurdu ve hislerini şu sözlerle dile getirdi: “9.stüdyo albümüm ve folklore’un kız kardeşi diyebileceğim bu kayıtlarin bugün yayımlandığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Adı evermore.”

Albümden ‘willow’ şarkısı için çekilen müzik videosunu izlemek için:

https://youtu.be/RsEZmictANA

“evermore” şarkı listesi:

01. willow

02. champagne problems

03. gold rush

04. ‘tis the damn season

05. tolerate it

06. no body, no crime (feat. Haim)

07. Happiness

08. dorothea

09. coney island (feat. The National)

10. İvy

11. cowboy like me

12. long story short

13. Marjorie

14. Closure

15. evermore (feat. Bon Iver)

Fiziksel deluxe için bonus parçalar:

01. right where you left me

02. it’s time to go