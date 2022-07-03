Tayland’da Phi Ta Khon Festivali başladı

Tayland’da her yıl düzenlenen "Hayalet Festivali" olarak da bilinen Phi Ta Khon Festivali başladı.

Tayland’da her yıl düzenlenen Phi Ta Khon Festivali büyük ilgi görüyor. Loei şehrinde başlayan festival, Hayalet Festivali olarak da biliniyor. Renkli hayalet maskeleri ve bellerinde inek çanları bulunan kostümler giyen yerli halk ve turistler, karnaval havasının tadını çıkarıp, sokaklarda düzenlenen geçit töreninde sağlık ve bol hasat için dua etti.

Taylandlı turizm yetkilileri, 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festival nedeniyle Loei şehrini en az 70 bin turistin ziyaret etmesinin beklendiğini açıkladı. Öte yandan Tayland hükümeti, turizm sektörünü canlandırmak amacıyla temmuz ayından itibaren yabancı ziyaretçiler için gerekli olan Tayland Sertifikası kaydı ve sigorta yaptırılması zorunluluğunu kaldırdı.