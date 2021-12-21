Tayfun Ayaz, Furkan Aksoy ve Reşat Hacıahmetoğlu’ndan keyifli söyleşi

Sultangazi Belediyesi’nin Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında ev sahipliği yaptığı “3’ü Bir Arada” söyleşisi keyifli anlara sahne oldu. Tayfun Ayaz’ın moderatörlüğünü yaptığı programda sevilen oyuncu Furkan Aksoy ile Reşat Hacıahmetoğlu Sultangazililerle buluştu.

Rol aldığı Sen Anlat Karadeniz, Sefirin Kızı gibi dizilerle tanınan ve sempatik kişiliğiyle sevilen Furkan Aksoy ile sosyal medya fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu, Tayfun Ayaz’ın moderatörlüğünü yaptığı “3’ü Bir Arada” söyleşisinde bir araya geldi. Samimi bir havada geçen söyleşide Sultangazililer keyifli dakikalar geçirdi.

Futbolculuktan oyunculuğa

Ufak yaşlardayken futbolcu olmak istediğini ama kısmet olmadığını belirten Furkan Aksoy, oyunculuk serüveninin nasıl başladığını anlattı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan oyuncu, dizinin çok sevilmesiyle tanınan bir kişiliğe dönüştüğünü söyledi. Oyunculuk kariyerinde güzel anıları olsa da zaman zaman büyük zorluklarla da karşılaştığını söyleyen Aksoy, hiçbir zaman kişiliğinden taviz vermediğini, ailesinden aldığı ahlâkı her zaman muhafaza ettiğini ve böyle yaparak zor zamanları atlattığını belirtti.

Her şeyi başlatan o video

Sosyal medya fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu da video çekmeyi her zaman sevdiğini ve çektiği bir kaza videosunun çok izlenmesiyle fenomenlik serüveninin başladığını söyledi. Bu süreci “Videoyu Instagram’a yükledim ve yattım. Sabah kalktığımda yer yerinden oynamıştı.” şeklinde anlatan Hacıahmetoğlu, sosyal medyada daha fazla tanınmak için ahlâki değerlerden taviz verilmemesi gerektiğini de vurguladı. Ünlü isim, Survivor serüveninden bazı anılarını da paylaştı.

‘Sultangazililerle tekrar buluşacağız’

Söyleşinin ardından Sultangazi’yle ilgili izlenimlerini paylaşan Furkan Aksoy, söyle konuştu: “Bu akşamki enerji çok güzeldi. Sultangazi’yle inşallah tekrar buluşuruz. Ayrıca Sultangazi Belediyesi de yakından takip ettiğim bir belediye. Değerli Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun ile de sık sık görüşüyoruz. Yaptığı projeleri çok beğeniyorum. Başkanımızın yakın zamanda gençlere bir sürprizi olacak, o projede de bir araya geleceğiz inşallah.”