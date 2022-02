Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle başkanlığını İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp’in, direktörlüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç’in, yürütücülüğünü ise Öğr. Gör. Ahmet Bikiç ile Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan’ın yaptığı TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali bugün başlıyor.

24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nde çeşitli sergiler, söyleşiler, atölyeler ve etkinlikler yer alıyor. İlk gününde ‘Bir Oyuncunun Yolculuğu: Hande Kaptan’ söyleşisi ile izleyici karşısına çıkacak olan festival, ikinci gününde yazar Esra Algan’ın gerçekleştireceği ‘Yazarlık ve Yayıncılık Atölyesi’, Furkan Aksoy’un konuk olacağı ‘Dizilerde Oyuncu Olmanın ABC’si ve Cemal Okan’ın konuk olacağı “Yapımcı Kimdir, Ne Yapar, Nasıl Yapımcı Olunur?” isimli söyleşilerle misafirleriyle buluşacak. Festival, üçüncü ve son günü olan 26 Şubat’ta İdil Dülgar’ın gerçekleştireceği ‘Vitray Yapımı Atölyesi’, Cansu Boğuşlu’nun konuk olacağı ‘Setlerde Bir Kadın Yönetmen/Görüntü Yönetmeni’ ve Melih Selçuk’un konuk olacağı ‘Sanat Filmlerinden Dizilere Oyunculuk’ isimli atölye ve söyleşilerle programını tamamlayacak. 27 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek gala gecesinde ise modern Türk resminin duayen isimlerinden İsmail Acar’ın sergisi davetlilerle buluşacak. Bunların yanında kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak birbirinden özel 39 filmle izleyici karşısına çıkmayı planlayan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali, dünyanın pek çok ülkesinden pek çok başarılı yönetmenin filmlerini perdeye taşıyor. Seçkide yer alan eserler arasında Doug Roland’ın Oscar finalisti filmi Feeling Through, başarılı Brezilyalı yönetmen Leonardo Martinelli’nin bol ödüllü filmi The Pleasure of Killing Bugs, bu yılın en önemli animasyon filmlerinden Fransız yapımı The Seine’s Tears ve aldığı ödüllerle dikkat çeken Sami Morhayim’in Susam isimli filmi yer alıyor.

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 3 gün sürecek gösterimlerin ardından ödüller 27 Şubat tarihinde Four Seasons Hotel’de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.