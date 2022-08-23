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Tavşanlı Höyük’te kazılar 4 bin 200 yıl öncesine ışık tutuyor

Kütahya Tavşanlı Höyük kazılarında, 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen tabakada, fındık kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Kültür Sanat 23.08.2022, 20:45
Tavşanlı Höyük’te kazılar 4 bin 200 yıl öncesine ışık tutuyor

Kütahya Tavşanlı Höyük kazılarında, 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen tabakada, fındık kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yürütülen kazılara ilişkin bilgileri paylaştı. Başkanlık paylaşımında 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen tabakada, fındık kalıntıları ve mermer nesnelerin çıktığı belirtildi.

Bulguların, Tavşanlı Höyük’ün Tunç Çağı’nda Troya ile çok sıkı bir bağ kurduğunu gösterdiği kaydediliyor.

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