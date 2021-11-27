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Tavşanlı Höyük kazılarında çıkan bulgular arkeologları heyecanlandırdı

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulguların laboratuvar sonuçlarına göre, bilinmeyen bir krallığa ait izlere rastlandı.

Kültür Sanat 27.11.2021, 13:30
Tavşanlı Höyük kazılarında çıkan bulgular arkeologları heyecanlandırdı

KÜTAHYA (AA) - Havadan yapılan çekimlerde kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükte, Tavşanlı Belediyesinin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde ağustos ayından beri devam eden kazılara ara verildi.

Kazı başkanlığını yürüten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, AA muhabirine, Kütahya'nın bilinen en eski yerleşmesi konumundaki Tavşanlı Höyük'te yapılan karbon 14 analizlerinin sonuçlarına göre 8 bin 100 yıl önce bu alanda iskanın başladığını söyledi.

Sonrasında yerleşmede 5 bin yıl önce şehirleşmeye geçildiğini ve yaklaşık 4 bin sene önce ise Tavşanlı Höyük'ün büyük bir kent haline geldiğini saptadıklarını belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında arazi çalışmalarını gerçekleştirdik. Ekim sonunda arazi etabının bitmesinin ardından laboratuvar çalışmaları başladı. Türk Tarih Kurumunun verdiği destek ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yaş tayini analizleri gerçekleştirildi. Bu analizlerin bölge için yeni ve ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Kütahya’da bugüne kadar hiç bilinmeyen, Batı Anadolu'da ise sadece birkaç arkeolojik merkezde görülen Hitit İmparatorluğu'nun sonuyla çağdaş bir yerleşimin varlığı ilk defa tespit edilmiş oldu."

Fidan, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kütahya'da, alınan sonuçlara göre bu uygarlıklara bir yenisinin daha eklendiğini aktardı.

Höyüğün, Luvilere ait bir şehir olabileceğini değerlendirdiklerini anlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Bu dönemde şehir devletlerinden oluşan krallıklar var. Tavşanlı Höyük'ün 50 hektara yaklaşan boyutuyla bugüne kadar bilinmeyen bir krallığın başkenti olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde Orta Anadolu'da Hatti, Batı Anadolu'da ise Luvi olarak tanımlanan halkların yaşadığı biliniyor. Hatti ve sonrasında Hitit uygarlığının iyi bilindiğini ama Luvi şehirlerine ait elimizde hiç bilgi olmadığını söyleyebilirim. Tavşanlı Höyük'ün Anadolu tarihinde eksik bir halka olarak görülen Luvilere ait bir şehir olabileceğini düşünüyorum."

Muhabir: Alibey Aydın

#kültür
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