Tavan arasından çıkan yüzyıllık resimler ilk kez yayınlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde Milli Mücadele yıllarının kahramanlarından Şehlikzade Hasan Efendi’nin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu tarafından ilk kez gün yüzüne çıkarılan 1915-1925 yılları arasında fotoğrafçı Burhanettin Efendi tarafından çekilen fotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

Kozan’da Çukurköprü’de bulunan Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği Aile Müzesi’nde ilk kez sergilenen 85 fotoğraf 4 bölümden oluşarak Atatürk’ün Adana ziyaretleri ve Atatürk’ü karşılamaya giden Adanalılar, çöl kaplanı övgüsüyle ve anılan Osmanlı döneminin önemli askerlerinden Fahrettin Paşa ve 1915-16 Hicaz Cephesi fotoğrafları, Atatürk’ün talimatıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk uluslararası ziraat fuarı fotoğrafları ve Sürre Alayları fotoğrafları sergide ilk kez yayınlandı. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Jandarma komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve kurum müdürleri ile çok sayıda davetlinin katılımı ile açılışı gerçekleşen sergide Kâbe fotoğrafları ve Atatürk’ün Ankara ziyaretinde çekilmiş olan fotoğraflar büyük ilgi gördü.

“Kabe fotoğraflarından Atatürk’ün Adana ziyaretlerini kapsayan geniş bir arşiv”

Sergi hakkında bilgi veren Sehlikzade Hasan Efendi’nin torunu Cemal Selekoğlu bir aile dostlarının tarihi evlerinin tavan arasından çıkan cam tabletlerde saklı fotoğrafları kendilerine bağışlaması ile o dönem fotografçı olarak bilinmeyen ama tarihe tanıklık ederek tavan arasından çıkan fotoğrafları çeken Burhanettin isimli fotoğrafçının arşivi olduğunu kaydetti. Tarihe ışık tutacak ve önemli resimlerin yer aldığını kaydeden Cemal Selekoğlu, “Tavan arasında toz için bir yığın cam negatif buldu ve bağışladı. 2 yıldır bu negatifleri orijinal fotoğraf hallere dönüştürüldü. Biz daha önce de Fransız ve Ermenilerin zulüm ve belgelerini yayınlayarak burayı açık hava müzesine dönüştürdük. Cumhuriyetin 99. yılı nedeni ile anlamlı bir günde olsun dedik ve sergimizde ilk kez 85 fotoğrafı ilk kez halka açmış oluk. Tüm Türkiye’den önce Kozan’ımız görsün dedik. Bu fotoğrafları Burhanettin Efendi diye bir kişi çekmiş. Sergimiz 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Atatürk’ün Adana ziyareti. Atatürk Adana’ya çok önem vermiş. Hem milli mücadeleyi buradan başlatmış, hem de Adana’ya ayrı bir değer vermiş” dedi.

Fahrettin Paşa ve Kabe’den önemli kareler

2. bölümde Atatürk’ün talimatıyla Türkiye’nin ilk uluslararası katılımlı ziraat fuarının Adana’da yapıldığını kaydeden Selekoğlu, “Eski yıkılan beş Ocak Stadı’nın olduğu yerde ilk tarım fuarı yapılmış. 3. bölüm 1915 Hicaz Cephesi ve Fahrettin Paşa’yla ilgili bölümler. Birinci Dünya Savaşı sırasında o cepheye Fahrettin Paşa atanıyor. Medine Valisi olarak atanıyor. Daha sonra Hicaz Cephesi Komutanlığına getiriliyor ve çok zor şartlar altında çalışıyor. Önemli bir paşa ve onun resimleri de bu sergide yer alıyor. Ondan sonraki resim grubumuz da Sürre Alayları. Sürre Alayları arşivleri var. Çok ilginç fotoğraflar var. Mesela Hazreti Hamza’nın kabrinin fotoğrafı var. Şu anda bu mezar yok. Önemli bir arşiv ve ilk kez yayınlanan fotoğraflar aile müzemizde ziyaretçilere açık olacak” dedi.

Büyük bir ilgi ile açılan sergide yer alan ve ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafın tarihi büyük bir değere sahip olduğunu söyleyen Okan Arık ise serginin tarihi bir mekanda milli mücadeledeki önemi ile serginin daha anlamlı olduğunu ifade ederek sergiyi gezenlerin Sürre Alaylarını, Atatürk’ün Ankara ziyaretleri üzerine önemli fotoğrafları ve Fahrettin Paşa’nın olduğunu belirterek herkesin bu sergiyi yerinde görmesi gerektiğini kaydetti.