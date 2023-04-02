Tatvan’da Ramazan etkinlikleri başladı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri başladı.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yüzlerce kişi İlahi gösterileriyle buluştu. "Tatvan’da Ramazan" programı dahilinde düzenlenen gecede, sevilen ilahi sanatçısı Murat Belet birbirinden güzel ilahi ve ezgilerini seslendirerek vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere üç dilde seslendirilen birbirinden güzel ilahilere vatandaşlar da sık sık eşlik etti.

Konserde çocukları da unutmayan Tatvan Belediyesi, çeşitli ikram ve etkinlikler ile çocuklara doyasıya bir gün yaşattı.

Keyifli vakit geçiren vatandaşlar yapılan umre çekilişi heyecanı yaşadı. Yapılan çekiliş sonucunda 1 vatandaş umreye gitme hakkı kazanırken, umre çekilişleri ise devam edeceği söylendi.