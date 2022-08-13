Tatvan’da “Nemrut Yayla” şenlikleri yapıldı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü’nde “Nemrut Yayla” şenlikleri düzenlendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde ’Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, geleneksel Nemrut Yayla şenlikleri ile misafirlerini ağırladı. Tatvan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Nemrut Krater Gölü Yayla Şenliklerine yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 3 bin kişi katılım sağladı. Yoğun ilginin olduğu Nemrut Yayla şenlikleri, davul zurna eşliğinde yüzlerce insanın halay çekmesi ile başladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikler çerçevesinde yerel sanatçılar, halk oyunları gösterisi sergilendi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise Nemrut Krater Gölünde yüzerek serin suyun keyfini yaşadı.

Vatandaşların doyasıya eğlendiği şenlikte çeşitli ikramlar da dağıtıldı. Nemrut Yayla Şenliği hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, amaçlarının insanları eğlendirmek ve Nemrut Kalderasını, Gölünü tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Yaklaşık 3 bin kişinin şenliklere katılım sağladığını dile getiren Başkan Geylani, “Geçen sene Nemrut etkinliğimizi yapmıştık ama o dönem maalesef dünyayı saran bir yangın olayı vardı ve ciğerlerimiz yanmıştı. Yanan ağaçlar ve yangında hayatını kaybeden vefakâr vatandaşlarımız, çalışanlarımız ve orman muhafaza memurları için fidan etkinliğimiz olmuştu. Bugün ise etkinliğimiz daha şenlikli ve eğlenceli oluyor. Folklor gösterimiz, spor müsabakalarımız, uçurtma etkinliğimiz ve ikramlarımız var. Nemrut Krater Gölü dünyanın ikinci büyük krater gölü, UNESCO’ya aday bir dünya mirasıdır. Daha iyi tanıtılması için hem Türkiye’de hem de dünyada hak ettiği yere ulaşabilmesi için etkinliklerimize devam ediyoruz. Tatvan’da, Bitlis’te ve çevre illerde Nemrut’u görmeyenler bu festivalle buraya gelip görmüş oluyorlar. Amacımız bir yandan eğlenmek, eğlendirmek ve bunun yanında dünya mirası olan Nemrut Krater gölünü dünyaya tanıtmaktır. Doğal bir sit alanındayız. Çok geniş bir alanımız olmadığı için yaklaşık 3 bin kişilik bir katılım var. Bu alan dar olduğu için büyük etkinliğimizi akşam konserlerle beraber Tatvan Sahil Parkında devam ettireceğiz” dedi.

Nemrut’un dünyaya tanıtılmasını istediğini belirten Mustafa Sönmez de, “Her mevsimi ayrı bir güzel olan Nemrut Krater Gölü’ndeyiz. İnsanlar serinlemek için göle giriyorlar. Halaylar çekildi, türküler söylendi ve ikramlarda bulunuldu. Yerli ve yabancı turistlerin Nemrut’u keşfetmesini istiyoruz. Tatvanlı olarak Nemrut’un tüm dünyaya tanıtılmasını istiyorum. Bu etkinlikler çok güzel ve her sene devam etmesini istiyorum” diye konuştu.

Şenliğin çok güzel geçtiğini ve bundan dolayı Tatvan Belediyesini teşekkür ettiğini dile getiren Hatice Elaldı ise, “Geleneksel olarak her yıl Nemrut Şenlikleri ve konserler düzenleniyor. Bu konuda Tatvan Belediyesine teşekkür ediyorum. Çok güzel eğlenceli vakit geçiriyoruz. Farklı yerlerden gelen insanlar Tatvan’ımızın güzelliklerini görmesi gerekiyor. Buraya herkesin gelip görmesi gerekiyor. Buraları çok seviyoruz. Nemrut Krater Gölü Doğu Anadolu’muzun eşsiz ve doğal güzellikleri arasındadır” şeklinde konuştu.