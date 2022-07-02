Tatvan’da Karadeniz rüzgarı esti

Bitlis’in Tatvan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali” büyük bir coşku ile başladı.

Tatvan Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Doğu Anadolu Fuarı büyük bir coşku ile devam ediyor. Tatvan Sahili Etkinlik alanında gerçekleşen festivalin birinci gününde Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera sahne aldı. Yaklaşık 7 bin vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği gecede sevilen şarkıları büyük bir coşkuyla söyleyen ünlü müzik grubu İmera, Tatvanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kürtçe ve Türkçe ezgilerin seslendirildiği gecede vatandaşlar halay çekerek doyasıya eğlendi.

Müzikseverlerinde şarkılara sık sık eşlik ettiği konser alanında vatandaşlar cep telefonları ışıkları ile büyük bir görsel şölen oluşturdu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani Tatvan’da sahne alan müzik grubuna teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Konserin 1’nci günü ise gökyüzünü renklendiren havai fişek gösterileri ile sona erdi.