Taşın Misyonu Sergisi AKSM’de

Sanatçı Zeynep Sarıcı, mozaik taş işleme tekniği ile oluşturduğu eserlerini ‘Taşın Misyonu’ adlı sergiyle, Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde ilk kez sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, sanatçının tek bir tabloda 40 binden fazla taşa yer verdiği 90’a yakın eseri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Zeynep Sarıcı’nın, elmas mozaik işleme tekniği Dünya’da 8, Türkiye’de ise 5 yıllık bir geçmişi olan en yeni hobi alanlarından birisi. Bu teknikle yüzeylere aktarılmak istenen bir görsel elmas mozaiklere dönüştürülüyor. Özel üretilen 2,5 mm boyutunda ki taşlar, zemin kodlarına göre uygun yerlere yerleştiriliyor. Zemin kodları her renk, ton, çizgi için ayrı ayrı oluşturuluyor. Eserler, kodlara uygun renk ve tonlardaki taşlar yerleştirilerek ortaya çıkarılıyor.

Tek tabloda 40 binden fazla taş bulunuyor

Hobi olarak başladığı elmas mozaik işleme sanatında ustalaşan Sarıcı, "Üç yıl önce kızımın tavsiyesi ile başladığım elmas mozaik işleme sanatı, hayatımın vazgeçilmezi haline geldi. Hobi olarak başladım ancak zamanla bir koleksiyona dönüştü. Manzara ve portrelerle birlikte kişiye özel fotoğrafları da bu teknikle tablo haline getiriyorum. Oldukça emek ve sabır isteyen bu teknikte tek bir tabloda en az 40 binden fazla taş bulunuyor" diye konuştu.

Sanatçının büyük bir emekle işlediği tablolarının bulunduğu sergi, 5 Mart’a kadar AKSM’de izlenebilir.