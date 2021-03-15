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Taşhoron Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlanıyor

Malatya’da uzun yıllar kendi haline terk edilen Taşhoron Kilisesi’nde devam eden restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. Kilise onarılarak, turizmin hizmetine açılacak.

Kültür Sanat 15.03.2021, 17:20
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Taşhoron Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlanıyor

Malatya’da uzun yıllar kendi haline terk edilen Taşhoron Kilisesi’nde devam eden restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. Kilise onarılarak, turizmin hizmetine açılacak.

Malatya’nın geçmiş yüz yıllarına ışık tutan tarihi eserleri bir bir ayağı kaldırmaya devam eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, uzun yıllardır kendi haline terk edilen Taşhoron Kilisesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarihi ve kültürel mirasları, evrensel değerler haline getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da bulunan yapıları gelecek nesillere taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Malatya’da uzun yıllardır atıl durumda bulunan Taşhoron Kilisesi’nde 2020 yılının Mayıs ayında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Taşhoron Kilisesi’nde yapılan çalışmaların 2020 Mayıs ayında başladığını ve 2021 Mayıs ayında çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Kültür Varlıkları ve Projeler Şube Müdürü Gökçek Poyraz, Mayıs ayından sonra dekorasyonu ve tefrişi ile ilgili işlemlere devam edileceğini belirtti.

Taşhoron Kilisesinin daha önce restorasyon çalışma sürecinin yapıldığını ancak yarım kaldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay da, “Taşhoron Kilisesi’nin daha önce restorasyon çalışmaları başlamıştı ama mahkemelik bir süreç yaşanmış ve yarım kalmıştı. Bizler mahkeme sürecinin tamamlanması, projenin yeniden çizilmesi ve ihale sürecinin yeniden başlatılma çalışmalarını yaptık. 2020 yılının Mayıs ayında başladığımız çalışmaları 2021 yılı Mayıs ayında tamamlayarak Taşhoron Kilisesi’ni açmış olacağız” dedi.

Taşhoron Kilisesinin tekrardan aslına uygun bir şekilde yapılmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren Malatyalı Ermeni vatandaşlardan Serdar Boyacı ise “Malatyalı bir Ermeni vatandaş olarak uzun yıllardan buyana harabe bir şekilde şehir merkezinde Taşhoron veya Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin restorasyonunun başlamasında emeği geçen ve bu konuda hiçbir özveriden sakınmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması için çalışıyoruz”

Kültürel miras ve inanç değerleri açısından Taşhoron Kilisesinin tekrardan ayağa kaldırılmasının önemli olduğunu söyleyen Gürkan, “ Taşhoron Kilisesi yıllardır kendi haline terk edilmiş ve metruk bir haldeydi. Özellikle tarihi ve kültürel mirasımızın korunması noktasında şimdiye kadar olduğu gibi Taşhoron Kilisesi’nin de kültür mirasımız olarak ve inanç değerleri açısından da ayağa kaldırılması gerekiyordu. Bu anlamda yapılan restorasyon projeleri kapsamı içerisinde Sivas Koruma Kurulu’nda gerekli işlemler yapılıp onaylandıktan sonra ihale süreci başladı. İhale süreci geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlamıştı. Bir yıl içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlayarak çevre düzeniyle birlikte kilise restorasyonu da tamamlanmış olacak. Ermeni vatandaşlarımızın da kiliseye gelip kilisenin restorasyon süreci içerisinde yapılan işleri yakinen takip ediyorlar ve onların görüş ve düşüncelerini de alıyoruz. Yaşlılar varsa onların kilise ile ilgili daha önceki duymuş olduğu hatıralar varsa buraya nakşedilmesi noktasında neler yapılabilir konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Taşhoron Kilisesi’nin aslına uygun bir şekilde restorasyonunun yapılıp halkımızın hizmetine sunmak noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Çalışmaları yapan ilgili müellif firmaya ve teknik arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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