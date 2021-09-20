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Tarzını ve doğayı önemseyenler ‘Şehre Dönüş’ koleksiyonuyla buluşuyor

DeFacto, şehre döndüğümüz şu günlerde, doğanın pozitif enerjisini yansıtan, “Doğa Kalp Ben” temasıyla öne çıkardığı “Şehre Dönüş” koleksiyonunu, tarzını ve çevreyi önemseyenlerin beğenisine sunuyor.

Kültür Sanat 20.09.2021, 11:23
Tarzını ve doğayı önemseyenler ‘Şehre Dönüş’ koleksiyonuyla buluşuyor

DeFacto, şehre döndüğümüz şu günlerde, doğanın pozitif enerjisini yansıtan, “Doğa Kalp Ben” temasıyla öne çıkardığı “Şehre Dönüş” koleksiyonunu, tarzını ve çevreyi önemseyenlerin beğenisine sunuyor.

Doğaya dönmeyi özüne dönmek olarak tanımlayan DeFacto, sürdürülebilir bir yaşam ve moda anlayışıyla hazırladığı ‘Şehre Dönüş’ koleksiyonuyla şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor. Doğanın korunması ve sürdürebilirlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan koleksiyonda yer alan, organik ve geri dönüşümlü malzemeden üretilen parçalar farklı stillere hitap ediyor. Sezonun göz alıcı renkleriyle zenginleşen ‘Şehre Dönüş’ koleksiyonu gerek tasarım detayları gerekse rahatlık ve işlevselliği ile ön plana çıkıyor.

Son dönemde iklim değişikliğinin dünya ve Türkiye’deki etkilerine yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren DeFacto, Doğa Kalp Ben temasıyla öne çıkardığı “Şehre Dönüş” koleksiyonundaki ürünleri indirimli fiyatlarla tüketicinin beğenisine sunuyor.

Marka, çevreye olan hassasiyeti ile ürünlerden, plastik kullanımındaki duyarlılığa, doğal kaynakların sorumlu kullanımından, döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyor. Yakın zamanda bu çalışmalar kapsamında ormanların yeniden yeşermesini sağlamak amacıyla TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunan marka, çalışanlarının gönüllü katılımı ile Çerkezköy’de hatıra ormanı oluşturdu.

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