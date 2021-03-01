Tarlada Roma döneminden kalma kitabe bulundu

Ödemiş ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada, yaklaşık 2000 yıl önce Roma dönemine ait olabileceğini değerlendirilen Yunanca yazıların yer aldığı kitabe bulundu.

İlginç olay Ödemiş’in Pirinççi Mahallesi Yarıkbaşı Mevkii’nde meydana geldi. Y. E. isimli çifçi tarlasını sürdüğü esnada Patos isimli tarım aletine takılan bir taş fark etti. Tarla sürmesine engel olduğu için iş makinesi ile taşı yerinden çıkardı. Üzerinde Yunan alfabesi ile yazıların olduğunu gören çiftçi, tarihi değeri olduğunu düşünerek konuyu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, 170 x 64 x 64 cm ebatlarında ve üzerinde Yunan alfabesi olduğu değerlendirilen yazıları görmeleri üzerine Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. Kitabe sonrasında yetkililere teslim edildi. Yapılan ilk incelemede, kitabenin yaklaşık 2000 yıl önce Roma dönemine ait olabileceğini değerlendirilirken, kesin raporun inceleme tamamlandıktan sonra verileceği belirtildi.