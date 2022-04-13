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Tarihin Las Vegas’ı Alabanda

Dünyada ilk at yarışlarının yapıldığı yer olduğu iddia edilen ve eğlence merkezleri ile dönemin adeta Las Vegas’ı olarak bilinen Alabanda ziyaretçilerini bekliyor. Roma İmparatoru Hadrianus’un gözde şehirlerinden olduğu düşünülen ve Apollon Tapınağı ile de dikkatleri üstüne çeken Alabanda Antik Kenti’nde yılın 12 ayı yürütülen kazı çalışmaları aralıksız devam ederken, arkeologlar büyük at yarışlarının yapıldığı stadyumu da bulmanın peşinde.

Kültür Sanat 13.04.2022, 13:17
Tarihin Las Vegas’ı Alabanda

Dünyada ilk at yarışlarının yapıldığı yer olduğu iddia edilen ve eğlence merkezleri ile dönemin adeta Las Vegas’ı olarak bilinen Alabanda ziyaretçilerini bekliyor. Roma İmparatoru Hadrianus’un gözde şehirlerinden olduğu düşünülen ve Apollon Tapınağı ile de dikkatleri üstüne çeken Alabanda Antik Kenti’nde yılın 12 ayı yürütülen kazı çalışmaları aralıksız devam ederken, arkeologlar büyük at yarışlarının yapıldığı stadyumu da bulmanın peşinde.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel mirasları ile açık hava müzesi olan Aydın, dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden olan Las Vegas’ın benzeri olduğu düşünülen ve milattan önce (M.Ö.) 350’li yıllarda Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan tarihi Alabanda Antik Kenti, döneminde eğlence ve lüksün sembolü şehirler arasında yer alıyor.

Alabanda’nın gelecekte önemli potansiyeli olan yerlerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer; “Alabanda Antik Kenti, Aydın’da yürüttüğümüz 17 çalışmadan bir tanesi ve önemli bulduğumuz, gelecek adına çok büyük potansiyel gördüğümüz bir çalışma. Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu hocamızın başkanlığında yürütüyoruz çalışmalarımızı. Alabanda Antik Kenti M.Ö. 350’li yıllara dayanan bir tarihsel kimliklendirmeye sahip. Bildiğimiz kadarıyla Antik Grekçe’de ‘Ala’ at, ‘Banda’ ise yarış anlamına geliyor. Dolayısıyla Alabanda döneminde antik at yarışlarının düzenlendiğini ve bir çeşit eğlence merkezi olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan büyük bir stadyuma sahip olması gerekir ve biz stadyumun peşindeyiz. İnşallah en kısa zamanda stadyumu bulduğumuzda kamuoyuna duyuracağız fakat halihazırda harika bir tiyatro ve Apollon Tapınağı yapılarımız dikey mimarinin eşsiz örnekleri olarak ayakta ve ziyaretçilerini bekliyor” dedi.

Antik kent ile iç içe olan köylünün de bölgenin gönüllü bekçileri olduğunu ifade eden Tuncer; “Alabanda Antik Kenti, Doğanyurt köyümüz ile iç içe ve bu köy antik kenti daha özel ve daha eşsiz bir doku kazandırıyor. Aynı zamanda doğal bir koruma oluşturuyor. Çünkü oradaki her vatandaşımız antik mirasımızı, kendi mirası olarak kabul ediyor ve sıkı sıkıya koruyor. Bu da bizim için önemli bir kazanım. Çünkü Alabanda zenginliğin bir şehri, gösteri dünyasının döneminde önemli cazibe merkezlerinden bir tanesi” şeklinde konuştu.

“Önemli keşiflere imza atıyoruz”

Roma İmparatoru Hadrianus’un gözde şehirlerinden bir tanesi olduğunu düşündüklerini ifade eden Tuncer; “Yine bu yaz kazı sezonunun sonunda harika bir keşfe imza attık. Roma İmparatoru Hadrianus’un heykelini bulmayı başardık. Zaten Hadrianus’un milattan sonra 120’li yıllarda Alabanda Antik Kenti’ni ziyaret ettiğini tahmin ediyorduk ve bu keşif iddiamızı güçlendirdi. Bence Alabanda Aydın’a gelip de Aydın kültür mirasını ziyaret eden turistlerin, kültürseverlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken en eşsiz noktalardan bir tanesi. Aynı zamanda buradaki kazı çalışmalarımız performanslı bir şekilde yürüyen çalışmalarımızdan bir tanesi. 12 aylık bir kazı çalışması ve oradaki kazı çalışması ve ekibimizin yoğun gayreti ile devam ediyor. Alabanda kazı çalışmaları için çok umutlu ve mutluyuz. Aydın’da yürüttüğümüz 17 arkeolojik kazı çalışması nicelik ve niteliği beraberinde getiriyor ve kazı sezonumuzda mutlaka çok önemli keşiflere imza atıyoruz. Alabanda’da Roma İmparatoru Hadrianus’un heykelini keşfettik ama önümüzdeki kazı sezonunda da mutlaka Türkiye gündemine düşecek bir keşfe imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

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