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Tarihi Zeyrek Evleri yenileniyor

10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip nadir ilçelerden biri olan Fatih’te, geleneksel mimarinin izlerini yansıtan Zeyrek ve Cibali’deki evler, yenilenmeye ve yaşatılmaya devam ediyor.

Kültür Sanat 16.09.2021, 12:22
Tarihi Zeyrek Evleri yenileniyor

10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip nadir ilçelerden biri olan Fatih’te, geleneksel mimarinin izlerini yansıtan Zeyrek ve Cibali’deki evler, yenilenmeye ve yaşatılmaya devam ediyor.

1985 yılında sahip olduğu tarihi ve mimari yapısının özgünlüğü sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmış olan Zeyrek ve Cibali’deki sivil mimarlık örneği ahşap evlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve içinde bulunduğu tarihi çevreyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla Fatih Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Kültürel mirasın ahşap her unsuruyla ilgili bakım ve onarımlar Geleneksel Ahşap Atölyesi’ndeki profesyonel ekipler tarafından yapılıyor. Zeyrek Bölgesi’nde ilk etap için tespit edilen 11 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının 5 tanesinde cephe sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.

Tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde incelen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İstanbul’un en eski mahallelerinden Zeyrek ve Cibali’deki kültürel varlıklarımızı koruma altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız gözetiminde yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin bu faaliyetlerimizden oldukça memnun olduklarını gözlemliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tüm tarihi mahallelerimizi her geçen gün daha yaşanılabilir hâle getireceğiz” dedi.

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