Tarihi Yarımada’da şehit olan Azerbaycan askerlerinin anısına yapılan Azerbaycan Anıtı açıldı

Çanakkale’de 1915 yılında Türk topraklarının hürriyeti için yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycan askerlerinin anısına yaptırılan Azerbaycan Anıtı, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde açıldı.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Şehitler Abidesi bölgesinde 1915 yılında Türk topraklarının hürriyeti için yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycan askerlerinin anısına dikilen anıt için 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde açılış töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Mammadov, ve çok sayıda davetli katıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bu anlamlı günde, bir taraftan Azerbaycan Anıtı’nın açılması günü daha önemli hale getirdi. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet olsa da aslında tek millettir. Bu kardeşliğin simgesi olarak bu güzel anıt, Çanakkale topraklarında herkesi selamlayacaktır. Buradan Türk toprağından, Çanakkale’den Bakü’ye Karabağ, Gence’ye selam ediyoruz. Bütün Türk coğrafyasına selam ediyoruz. Bu anıt ile birlikte aramızdaki bağlar daha da güçlenecektir. Azerbaycan Anıtı buraya çok yakıştı. Hangi vatan köşesinde bir problem olsa kardeşler hemen oraya koştu. 108 yıl öncede vatanın bir köşesinde yangın vardı, bunu söndürmeye Azerbaycan’dan kardeşlerimiz Çanakkale’ye koşup geldiler. Biz de onların hatıralarını yaşatmak için bu anıtı inşa ettik. Ben Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’in de çok takip ettiğini biliyorum. Kendisini burada misafir etmek isteriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile de buradaki anıta Çanakkale’nin en güzel yerini ayırdık. Azerbaycan’dan gelen binlerce kardeşlerimizle burada buluşmak istiyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Mammadov ise, "Fransızların, Kanadalıların, Avustralyalıların ve farklı farklı devletlerin anıtları burada mevcuttur. Her yıl milyonlarca insan burayı ziyaret ediyoruz. Bir millet olan, kardeş olan Azerbaycan’ın bu savaşta hayatını kaybeden askerlerinin bir anıtı bu zamana kadar yoktu. Ona göre Cumhurbaşkanımız İlhan Aliyev’in talimatlarıyla Azeri mimarları Azerbaycan üslubunda bir anıt projesi yapıldı. Üzerindeki bronzdan figürde iki asker resmi var. Osmanlı ve 100 yıl önceki Azerbaycan askerinin anlatıldığı bir resim bulunuyor. Türkiye’nin manevi ve siyasi desteği Karabağ topraklarının azat edilmesi çok önemliydi. Bu hem de kardeşliğimizin bir örneğiydi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Azerbaycan Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. Tören, Anıt önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.