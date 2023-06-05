Tarihi Tirilye’de 60 kişi ayin yaptı
Mudanya’nın tarihi Tirilye Mahallesi’nde bulunan Aziz Vasilios Rum Kilise’sinde 60 kişi ayin yaptı.
Kültür Sanat 05.06.2023, 16:06
Mudanya’nın tarihi Tirilye Mahallesi’nde bulunan Aziz Vasilios Rum Kilise’sinde 60 kişi ayin yaptı.
Yunanistan’ın Dedeağaç ve İskeçe’den gelen vatandaşlar Mudanya’nın tarihi Tirilye Mahallesi’nde bulunan Aziz Vasilios Rum Kilisesi (Kültür Evi) ayin gerçekleştirdi. Ayinin ardından Mudanya Belediyesi tarafından restore edilen Taş Mektep ziyaret edildi. 60 kişilik grup Tirilye’de gezerek ziyaretlerini sonlandırdı.