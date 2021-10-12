Tarihi Sultanhanı Kervansarayı 14 ülkede yayınlanacak programa ev sahipliği yapıyor

İtalyan turist ve ünlülerin çeşitli macera ve spor çalışmaları ile yarıştığı ve İtalya, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, İsveç, Danimarka, Hırvatistan, Türkiye olmak üzere toplam 14 ülkede yayınlanan macera spor programının çekimleri 800 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayında başladı.

Aksaray’a geçmiş dönemlerde turist olarak gelen yapımcıların Sultanhanı Kervansarayı ve Ihlara Vadisindeki gezilerinin ardından İtalyan basını ve yapımcı şirketleri tarafından Selçuklu mimarisi yapılarda program çekimi kararı alındı. İtalyan yapımcıların turist ve ünlüleri bir araya getirdiği macera ve spor programı ilk önce Aksaray Valiliğine sunuldu. Aksaray Valiliği öncülüğünde Sultanhanı Kaymakamlığı ve Sultanhanı Belediyesi tarafından ağırlanan İtalyan yapımcılar ilk önce Sultanhanı ilçesini gezerek program işleyişi hakkında fikir edindi. Programın yapılan Ar-Ge çalışmalarının ardından İtalya’dan gelen turist ve İtalyan ünlüler 800 yıllık tarihi kervansarayda buluştu. Sultanhanı Kervansarayında set kuran yapımcı ekibin sunucusu Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak tarafından karşılandı. Sultanhanı ilçesinde olmaktan mutlu olduğunu belirten Cristiano Costantini, başkandan Türk Kahvesi için fincan takımı hediye aldı. Hediye takdiminin ardından Costantini yarışmanın Aksaray ayağını başlattı. Yarışmanın çekimleri tarihi kervansarayda sürdürülürken, ziyaretçilere belli bir süre kapatıldı.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, “Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kervansarayı, Selçuklu Kervansarayı 1229 yılında Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış olan bir kervansaray. Tabii pandemi döneminde çok turist alamadık. Fakat böyle organizasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz. Bu proje gerçekten İtalya’da daha önce de Fransızların çektiği hem Türkiye’nin tarihi yerlerini tanıtmak hem de böyle macera dolu işte spor dolu yarışmayı burada bu kervansarayımızı seçtiler. Tabii biz mutluyuz. İnşallah böyle güzel projelere Sultanhanı Belediyesi olarak her zaman destek veriyoruz” dedi.