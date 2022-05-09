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Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli’nin galası yapıldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Payas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Payas Film Atölyesi içerisinde çekilen “Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli”nin galası Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde yapıldı.

Kültür Sanat 09.05.2022, 16:01
Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli’nin galası yapıldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Payas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Payas Film Atölyesi içerisinde çekilen “Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli”nin galası Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde yapıldı.

Gala gecesinde Film Atölyesinde çekilmiş olan “Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli”nin gösterimi yapıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin hocalarının mentorlüğünde öğrencilerin çekmiş olduğu görüntüler kurgulanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu. Ardından 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Film Atölyesi’nin kamera arkasına, öğrencilerin atölyeye ilişkin düşüncelerini içeren röportajlarına yer verildi.

Atölyeye katılım sağlayan ve oyunculuk, kameramanlık, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, kamera arkası gibi sinemanın çeşitli alanlarına ilgi duyan 25 lise öğrencisine sertifikaları takdim edildi.

Ayrıca Film Atölyeleri’nin Proje Danışmanı Prof. Dr. Nail Öztaş’a, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp’e, Proje Yürütücüsü ve Yapımcısı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç’e, Atölye Yürütücüsü Yönetmen/Öğr. Gör. Ahmet Bikiç’e, Basınla İlişkiler Direktörü Dr. Bilent Deyirmenci’ye, Reji ekibinden Arş. Gör. Eda Çekemci, Enes Dalgıç, Polat Bakırtaş ve Film Atölyeleri Tasarımcısı Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever’e plaketleri verildi.

Sertifika-plaket takdiminin ve film gösteriminin ardından Antakya Medeniyetler Korosu Konseri gerçekleşti.

Film Atölyesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, çekimler süresince çok güzel süreçler yaşandığını ifade ederek, “Galada öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ve çekim hazırlıkları sürecini anlatan belgeselimizi de seyrettik. Öğrenciler bu süreçten çok keyif aldılar. Payas Belediyesi ve üniversitemiz arasında güzel bir iş birlikteliği gerçekleşti ve sonrasında bir belge niteliği taşıyan ‘Sokullu Mehmet Paşa’ belgesini hazırladık. Belgeselimiz tüm Hatay ve Payas halkıyla buluştu. Çok heyecanlıyız, tüm film atölyesi ekibimizle buradayız” diye konuştu.

“Film Atölyeleri öğrencilerle buluşmaya ve film çekmeye devam edecek”

Gerçekleştirilen atölyenin iki önemli özelliği bulunduğunu belirten Bikiç, “Birincisi ailesi veya çevresinde daha önce hiçbir şekilde üniversite ile temas etmemiş lise öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlamak ve ikincisi de Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin belgeselini çekerek önemini dünyaya duyurmak. Bir diğeri ise sosyal sorumluluk duygusuyla hareket eden Film Atölyeleri hız kesmeden yeni duraklarında sinemaya merak duyan öğrencilerle buluşmaya ve film çekmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Amacımız atölyelerin yolculuğunu devam ettirmek”

Belgeselin Yönetmeni Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ise sinema atölyelerinin 3’üncüsünü Payas’ta gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Ekibimizle birlikte bu tarihi külliyenin bütün köşelerini gezdik. Neredeyse her noktasına çekimler yaptık. Böyle bir yapının kazandırılmış olması çok değerli. Benim için de buranın bir belgeselini yapmış olmak ayrıca heyecan verici, belgesel filmimiz ilk defa izleyiciyle buluşacak umarım bütün izleyenler büyük keyif alır. Hedefimiz bütün gençlere, Anadolu’daki insanlara ulaşmak ve bu atölyelerin yolculuğunu devam ettirmek, öğrencilerimiz ile birlikte yeni hikayeler yazmak” dedi.

“Payas’ı farklı noktalarda tanıtıyoruz”

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise, “Birkaç ay önce İstanbul Gelişim Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa başlattığımız projenin altına imza atarak finalini ve galasını gerçekleştirmenin heyecanını, mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Payas’ı farklı noktalarda tanıtıyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi rektörüne ve ekibine ilçemizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Film Atölyesinin danışmanlığını Prof. Dr. Nail Öztaş, proje yürütücülüğünü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, proje yürütücülüğünü ve yapımcılığını Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Atölye yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi/Yönetmen Ahmet Bikiç yaparken; atölyenin metin yazarlığında Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan, tasarım ekibinde Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever, teknik ekipte Arş. Gör. Eda Çekemci, basınla ilişkiler direktörlüğünde Dr. Bilent Deyirmenci, seslendirmede Kaan Kıran yer alıyor.

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