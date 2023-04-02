Tarihi Osmanlı kasabasında bahar havası yaşanıyor

Bolu’nun tarihi evleriyle ünlü Göynük ilçesinde kışın ardından bahar havası yaşanıyor. Karların erimeye başladığı Göynük, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Bolu’nun tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Göynük, ilkbahar renklerine büründü. Karlarının erimeye başladığı son günlerde Göynük’teki meyve ağaçları renk renk çiçek açarak, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, yöresel zenginlikleri ve Akşemseddin Türbesi’yle ziyaretçilerin uğrak noktası arasında yer alan Göynük’te son günlerde bahar havası yaşanıyor. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Göynük, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Göynük’te okuyan Eray Bozdeniz, "Göynük’te öğrenci olmak mutluluk demek. Burası tam bir Osmanlı kasabası. Tarihi yerleri, evleri, Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin Hz. Türbesi, Ömer Sıkkın Hz. Türbesi, Debbağ Dede Türbesi, Zafer Kulesi görülmeye değer yerlerdir. İlçenin yemekleri, insanları her şeyi güzeldir" dedi.