Tarihi meydan Ramazan ayında Kırşehirlilerin toplanma alanı oldu

Anadolu Selçuklu döneminde Gök Bilimi Medresesi olarak kullanılan ve daha sonra cami olarak hizmet veren tarihi Cacabey Cami ve Cacabey Meydanı; Ramazan ayında da halkın toplanma alanı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlanan ve 2023 yılında yeniden ibadete açılan cami, namaz vakitleri dışında da avlusu ve meydanı ile kalabalık gurupların toplandığı önemli bir merkez olma özelliğini koruyor. Kırşehir’de soğuk ve yağışlı havanın yerini güneşli havaya bırakması sonrası şehir halkı da buluşma alanı olarak cami çevresinde yer alan bölgeleri tercih ediyor. Özellikle öğle vakitlerinde yoğunluğu artan alanda insanlar sohbet ederek iftar vaktini bekliyor. Güneşin ortaya çıkışı ile birlikte meydanı toplanma alanı olarak gördüklerini söyleyen vatandaşlar, havaların ısınmasını tarihi meydanda değerlendirmeye çalıştıklarını ifade ediyor.

Tarihi medrese tadilat sonrası yeniden ibadete açılarak halkın hizmetine sunulmuştu.