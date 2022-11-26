Tarihi mekanda ayaklarıyla piyano şov yaptılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali çerçevesinde Türkiye’de ilk kez gelen II Grande Piano, tarihi Üç Kapılar’da konser verdi. Ayaklarla çalınan midi klavyeyle yaptıkları şov ile videoları milyonlarca izlenen grubun şovu ilgiyle izlendi.

2000 yılından bu yana Antalya’nın uluslararası "sanat şehri" kimliğine katkıda bulunan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 3 -11 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde 22’ncisi düzenlenecek olan festival, klasik müzik, caz ve flamenko dünyasından birçok yıldızı müzikseverlerle buluşturacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sanat etkinliklerinden Uluslararası

Antalya Piyano Festivali coşkusu bu yıl yere kurulan ve ayaklarla çalınan midi bir klavyeyle yaptıkları şov ile videoları milyonlarca izlenen Il Grande Piano’nun kentin en önemli simgelerinden tarihi Üç Kapılar’daki (HadrianuS Gate) gösterisi ile başladı.

Türkiye’de ilk kez sahne alan Il Grande Piano Grubu, devasa büyüklükteki el yapımı piyanoyu ayaklarıyla zıplayarak çaldı. Dans ederek piyano çalan grup izleyicilerden tam not aldı. Grubun birbirinden hareketli parçalarına izleyiciler de eşlik etti.

"Bu atmosfer bambaşka"

Performansı ile büyük beğeni toplayan Silvia Zotto, ilk defa Türkiye’ye geldiklerini belirterek, “Dünyanın farklı sahnelerinde projemizi insanlara sunduk. Bu projeyi 15 farklı ülkede sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya’da olmaktan çok mutluyuz. Normalde işimizin doğasında stres var ama böyle bir atmosferde olmak bambaşka. Burayı resimlerde görmüştük. Bu görkemli görüntüyü ve insanlarla bir arada olunca stres olmamak elde değil. Şu anda titriyorum, şov yapmak bu ortamda zor ama güzel olacak” dedi.

"Sıra dışı bir şov"

Samuel Fantucci ise sıra dışı bir projede yer almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Normalde parmakla çalınan bir enstrümanı biz ayaklarımızla ritim ve müziği birleştirerek yapıyoruz. Sıra dışı bir şov, herkese iyi seyirler” diye konuştu.