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Tarihi medresede tarihi sergi

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nce (ERİHDER) tarihi Yakutiye Medresesi’nde 658’den günümüze Erzurum’un Manevi Şahsiyetleri” biyografi sergisi açıldı.

Kültür Sanat 01.03.2022, 13:03
Tarihi medresede tarihi sergi

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nce (ERİHDER) tarihi Yakutiye Medresesi’nde 658’den günümüze Erzurum’un Manevi Şahsiyetleri” biyografi sergisi açıldı.

Yakutiye Medresesi içerisinde organize edilen biyografi sergisinin açılış törenine ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, dernek yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış kurdelesi medresenin önünde kesildikten sonra davetliler sergiye gezdi. Davetlilere Dernek Başkanı Nuri Toparlak tarafından bilgi verildi.

Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, “ERİHDER’in Erzurum’un önemli şahsiyetlerinin biyografik olarak tanıtıldığı sergide bulunmak bizler için onurdur. Dernek Başkanı Nuri Toparlak ve dernek çalışanları Erzurum için güzel işler yapıyorlar. Bizler de Erzurum’un unutulmamış olan gönlümüzdeki yerleri nezih şekilde duran büyüklerimizi ve değerlerimizi bir kez daha görmekten mutluluk duydum. Kimin emeği geçmiş ise teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da, “Erzurum’un güzide derneklerinden ERİHDER’in hazırlamış olduğu ve Erzurum’un manevi mimarlarının tanıtıldığı sergiye katıldık. Biz kendi geçmişimize, kendi tarihimize, kendi manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Böyle bir serginin açılışından memnuniyet duydum, iyi ki varsınız diyorum” dedi.

ERİHDER Dernek Başkanı Nuri Toparlak ise sergi ile ilgili şunları söyledi:

“Anadolu’nun bağrından kopmuş 244 Erzurumlu şahsiyetin biyografi sergi açılışını yaptık. Desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanlığı’na, Sivil Toplum ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa projesidir, 15 yıla yakındır bu şahsiyetlerin biyografileri üzerinde çalışma yaptık. Şahsiyetlerin tarihteki geçmişleri ve hayatları üzerine çalışma yaptık. Bu şahsiyetlerin biyografilerini sergi ile tanıtım yapmak istedik. İslam ordularının Erzurum’un fethi ile başlayan çalışmada Erzurumlu Generallerimiz, Bilim adamlarımız, aşıklarımız ve şairlerimizle birlikte büyük müderrislerimiz de yer almaktadır. Kara Fatmalarımız, Nene Hatunlarımız bulunuyor. Bu çalışmalarımızı gençliğe ulaştırmayı hedefliyoruz. Programın adı da Geçmişten Geleceğe İfana Yolculuktur. Yani 658 yılından günümüze Erzurum’un manevi şahsiyetleri yer alıyor. Genç nesiller bunları görür, okur ve örnek alırlar, bu şahsiyetlerin tamamına yakını Erzurumludur. Aralarında Trabzon, Artvin, Bayburt’tan gelenler de bulunuyor. Bayburt Osmanlı Döneminde Erzurum’un Sancak Beyliğiydi, Erzurum’a o dönemlerde yüze yakın Sancak Beyliği bulunuyor. Bu beyliklerin çoğu Erzurum Pasinler Sancağına aittir. Bulunduğumuz mekanlar bizlere öncü olan değerlerimiz yapmıştır. İnsanların hafızalarına bilimi, Fenni ve ilimi de aktardılar. Bu değerler zaten Kur’an dan feyz almışlardır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatında Semih Sancar vardır, İbrahim Hakkı Hazretlerini unutmamak lazım. Kara Fatmaları, Rabia Hatunları veya Nene Hatunları unutmamak lazım. Bunları yetiştiren bir ana var ve bizde o anaların torunlarıyız.”

Serginin ayrıca 11-12 Mart tarihlerinde Eyüp Sultan Camii bahçesinde açılacağı belirtildi.

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