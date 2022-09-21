Tarihi meçhul türbede restore çalışmaları başladı

Sivas’ta yıllardır atıl halde bulunan meçhul türbede yenileme çalışmalarına başlandı.

Kime ait olduğu tam olarak bilinmeyen meçhul türbe için Sivas İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi kolları sıvadı. Kent merkezi Yüceyurt Mahallesi’nde yıllardır atıl halde bulunan ve halk arasında İncili Hanım Türbesi olarak bilinen türbede yenileme çalışmalarına başlanıldı. Rivayete göre, Sokullu Mehmet Paşa’nın kızı olarak bilinen, çeyizinde inci ile işlenmiş yorgandan dolayı İncili Hanım adını aldığı düşünülen kişiye ait türbede çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şırvan, yapılan araştırmalarda türbede yatan kişinin bir kadın olduğu fakat tam olarak kim olduğunun bilinmediğini söyledi.

Uzun süredir atıl haldeydi

Uzun süredir türbenin atıl halde olduğunu belirten Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şırvan, “Arka tarafta görmekte olduğunuz İncili Hanım Türbesi normalde anonim bir mezarlık. Yapılan araştırmalarda burada yatan kişinin bir kadın olduğu tespit ediliyor ama kime ait olduğu henüz bilinmiyor. Bir rivayete göre, Sokullu Mehmet Paşa’nın kızının buraya gelin geldiği ve çeyizinde incili yorganın olduğu biliniyor ve rivayet onun üzerinden gidiyor. Ancak şöyle bir durum var, bu bulunduğumuz alan Kabak Yassı Mezarlığı olarak biliniyordu. 1940’ların sonlarına doğru bu mezarlık kaldırılmış, ileride bulunan Selçuk İlkokulu bahçesinde de Durak Baba adında bir mezar daha var. O mezar ve bu mezarın burada olması teyit niteliğinde oluyor. Burada bulunan mezarlar 1940’larda kaldırılırken, arka tarafta bulunan türbe, önemli bir kişinin yattığı düşünülerek kaldırılmamış. Daha öncesinde hastane varken buraya pek bakılmıyordu. Yakın zamanda boşalan bu alana Sivas Belediyesinin güzel bir projesi var. Bu projeyle beraber bu türbe de gündeme gelmiş oldu. Kültür Müdürlüğü ile istişare edilerek buranın restorasyonuna başlandı” şeklinde konuştu.

“İnsanlar buraya anlam veremiyordu”

Türbenin ilin kültür ve turizmine kazandırılacağını belirten Şırvan, “Burayı da bahçeye katarak güzel bir görünüm elde edilmek istendi. Restorasyon çalışmaları da en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılıyor. Burası hastane bahçesindeyken kimse gelmiyordu. İnsanlar buraya anlam veremiyordu, tam bir ziyaret de yapılamıyordu. Hastane yıkıldıktan sonra insanlar rahat gelebiliyordu ancak yine bir anlam veremiyordu çünkü atıl bir halde bulunuyordu. Burası güzel bir bahçe olacak ve buna ek olarak da bu türbe eklenecek. Proje çizimi yapıldı ve eski dönemlerdeki bu görüntüsünden uzak şekilde ziyaretçilere açılacak. Böylesi yerlerin geçmişi araştırılarak nasıl yapıldığı, kime ait olduğu, kimler tarafından yapıldığı öğrenilir” diye konuştu.