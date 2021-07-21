Tarihi Kutluhan Camii cemaatine kavuştu

Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Kutluhan ve Altıpınar köyleri arasında yer alan Kutluhan Camii ve Hüsameddin-i Ankaravi Hazretleri’nin türbesinin restorasyon çalışmaları tamamlanarak tekrar cemaatin hizmetine girdi.

Tarihi 12 .yüzyıla kadar uzanan Hüsameddin Ankaravi (Kutluhan) Camii ve Türbesi restorasyon çalışmaları tamamlanarak tekrar cemaatin hizmetine girdi. Kutluhan Camisi’nin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK’lar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldı.

Kutluhan ve Altıpınar köyleri arasında yer alan Kutluhan Camii, Ankara Vilayet Salnamelerindeki bilgilere göre Hicri 608/m. 1211’de yapıldı. Cami Anadolu Selçuklular tarafından yapılıp Osmanlı döneminde restore edildi. Beden duvarları moloz taş, yığma sistem ile inşa edildi. İçte ve dışta düzgün kesme taş kaplama kullanıldı.

16. yüzyıldan günümüze ulaşan Hüsameddin-i Ankaravi Hazretleri türbesi ile Kutluhan Camii bitişinde bulunmakta. Anadolu Selçuklu mimarisi ile inşa edilen türbe, kare planda. İçerisinde Hüsameddin-i Ankaravi ve talebesinin kabirleri bulunmakta.