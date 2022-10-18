Tarihi konakta restorasyon çalışmaları yeniden başlıyor

Trabzon’da restorasyonu 4 yıldır bitirilemeyen Kostaki Konağı ikinci kez ihale edilerek dün itibariyle yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yaklaşık 80 milyon TL’yi bulacak restorasyon çalışmalarının 410 günde tamamlanması planlanıyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin Zeytinlik Caddesi’nde 1900’lü yıllarda yaptırılan Kostaki Konağının restorasyon çalışmaları 4 yıldır tamamlanamıyordu. Türkiye’nin sayılı sivil mimarlık örnekleri arasında yer alan konakta 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları yüklenici firmanın sözleşmedeki teknik şartları gerçekleştirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilmişti. Konağın restorasyon çalışmaları için 13 Eylül 2022 tarihinde tekrar ihale gerçekleştirilirken, ilgili firmaya yer teslimi dün yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, restorasyon çalışmalarının 410 günde tamamlanması planlandığını ancak bunu daha da aşağı çekmek için çalıştıklarını söyledi. Erdoğan “Bu mekan 20. yüzyıl başında el işi süslemeleri ile ve mimarisi ile Trabzon’un zengin konaklarından bir tanesidir. 2017 yılında ihalesi yapılmış ancak yüklenici firma ihale şartlarını uymadığından dolayı ihale feshedilmiş. Ben 18 Temmuz 2022 tarihinde Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atandım. Atandıktan sonra bakanlıkla istişarelerimiz sonucunda Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy’un talimatları ve desteği ile Trabzon Valimiz sayın İsmail Ustaoğlu’nun gayretleri ile 13 Eylül 2022 tarihinde hızlı bir şekilde Trabzon Kostaki Konağının ihalesi gerçekleştirildi. 12 Ekim itibari ile de yüklenici firmayla ihale sözleşmesi yapıldı. 17 Ekim günü de konağın yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Trabzon müzesi Kostaki Konağı arkeolojik ve etnografik eserlerin sergileneceği, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacağı mekânı en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Şartnamede 410 iş günü süresi belirlendi. Bunu yüklenici firma umarım bu gün sayısını daha aşağıya çekerek hizmete sunacak. İhale bedeli KDV dahil 78 milyon 451 bin Türk lirası” dedi.

Konağın tarihçesi

Kostaki Konağı 1900’lü (1898-1913) yılları başlarında Banker Kostaki Teophylaktos tarafından konut olarak yaptırıldı. Konağın mimarlarının İtalyan olduğu belirlenen yapıda kullanılan bir çok malzemenin İtalya’dan getirildiği biliniyor. Kostaki Teophylaktos 1917 yılında iflas edince, bu yapıyla birlikte bütün mal varlığına haciz konulurken, konak Nemlioğlu Ailesi tarafından satın alındı. 15-17 Eylül 1924 tarihinde Trabzon’u ilk ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım ve beraberindeki heyetle birlikte bu konakta misafir edilmişti.

Trabzon Valisi Ali Galip Bey zamanında 1927-1932 yıllarında 25 bin TL bedelle kamulaştırılarak, 1927-1931 yılları arasında Hükümet Konağı, 1931-1937 yılları arasında müfettişlik binası olarak kullanılan tarihi konağın bodrum kat hariç tüm kat duvarları tamamen kalem işi ile süslü. 1988-2001 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restorasyonu tamamlanan konak, 22 Nisan 2001 tarihinde Trabzon Müzesi olarak ziyarete açılmıştı.