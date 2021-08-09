Tarihi kiliseler, kayıp eserlerine kavuşturulacak

Gökçeada’daki tarihî kiliselerden çalınan kültür varlıkları ait oldukları yerlerde korunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2007 yılında Gökçeada’da çalınan ikonaları Fener Rum Patriği Bartholomeos’a takdim edecek.

Türkiye’nin kültür varlıklarına karşı dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin gösterdiği korumacılık anlayışının bir göstergesi olarak teslimi sağlanacak 12 eser için Çanakkale Troya Müzesi’nde tören düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılacağı teslim töreni 10 Ağustos saat 15.00’de gerçekleştirilecek.

Eserler Hassasiyetle Korundu

Gökçeada’nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki tarihî kiliselerde gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada ele geçirilen eserler Çanakkale Arkeoloji Müzesinde korunuyordu.

Panayiya Kimisis Kilisesi’nin de aralarında bulunduğu dini alanlardan çalındığı tespit edilen kültür varlıkları 2007 yılında Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldü ve ele geçirilen kültür varlıkları yed-i emin olarak Çanakkale Arkeoloji Müzesine teslim edildi.

Müze tarafından yed-i emin deposunda Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan çalışmada, aralarında Hz. İsa ve Aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür varlıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce takip edildi ve mahkeme kararının kesinleştiği bilgisine ulaşıldı.

Ağırlıklı olarak ikonalardan oluşan kültür varlıkları emanette bulundukları süre içerisinde Çanakkale Arkeoloji Müzesinde hassasiyetle korundu.