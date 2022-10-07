Tarihi Kılıçarslan Hamamı restorasyon çalışmaları ile korunuyor

Aksaray Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatılan tarihi 2. Kılıçarslan Hamamında çalışmalara aralıksız devam ediliyor.

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Aksaray’da ecdat yadigarı eserlerin gelecek kuşaklara ulaştırılması için restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şehrin tarihinde iz bırakmış şahsiyetlerin yaşadıkları mekanları, türbeleri ve şehrin ismi ile sembolleşmiş mekanlar tek tek restore edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Şehrin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkartmak için restorasyon çalışmaları gerçekleştiren Aksaray Belediyesi, bu çerçevede tarihi 2. Kılıçarslan Hamamının dış cephesinde yaptığı çalışmaları ciddi oranda tamamladı. Anadolu Selçuklu dönemine ait birçok eserin bulunduğu Aksaray’da 2. Kılıçarslan tarafından inşa edildiği bilinen tarihi hamam, dönemin mimari özellikleri göz önünde bulundurularak restore ediliyor.

Hamamın ısıtma sistemi hayvanlık uyandırıyor

Kılıçarslan Hamamının ne zaman yapıldığı net olarak bilinmese de tarihçiler tarafından 2. Kılıçarslan döneminde yapıldığı kabul edilmektedir. Çifte hamam olarak inşa edilen bu eserin erkekler kısmı sıcaklığı dört eyvanlı ve dört köşe halvetli, kadınlar kısmı ise üç eyvanlı ve iki halvetli hamamlar grubuna girmektedir. Düzgün kesme taş, moloz taş ve tuğla malzemeden inşa edilen hamamın ısıtma sistemi hayranlık uyandırmaktadır. Uzmanların belirttiğine göre yaklaşık 800 sene evvel günümüzdeki kalorifer sistemine benzer bir şekilde hamam ısıtılmıştır. Anadolu Selçukluları dönemindeki hamamların pek çoğunda olduğu gibi bu hamamda da odun ateşinden istifade edilmiştir. Pişmiş toprak künk (boru) içinde dolaşan sular sayesinde hamam ısıtılmış ve kışın bile insanlar hamamdan faydalanmışlardır.