Tarihi İtalyan Kilisesi yıllar sonra kapılarını festivalle açtı

Edirne’de bulunan 168 yıllık İtalyan Kilisesi’nde ikincisi gerçekleşen Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla başladı.

Trakya’daki sosyo-kültürel yapının tanıtımını sağlayarak, kültürel ve tarihi değerleri önce Türkiye’ye, daha sonra dünyaya duyurmak hedefiyle yola çıkan Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nin ikincisi düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin desteği ile festival, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla bugün başladı.

Tarihi İtalyan Kilisesi kültür sanata kapılarını açtı

Birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği apmış, köklü tarihi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Edirne’nin yıllardır atıl durumda kalan 168 yıllık tarihi İtalyan Kilisesi, düzenlenen festival ile bölgenin hak ettiği kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleşeceği bir mekan olma özelliğini de kazandı. Türkiye’nin ünlü ressamı Devrim Erbil’in resim sergisinin açılışının ardından Türkiye’nin en önemli bestekarlarından ve kanun icracılarından Göksel Baktagir’in konseri gerçekleşti. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda seyircisiz gerçekleşen konserleri müzikseverler, Uluslararası Balkan Müzik Festivali sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip ediyorlar.

10 Ekim saat 20.00’de Muhammed Yıldırır & Bilal Karaman Konseri, 11 Ekim saat 20.00’de Serkan Çağrı Balkan Jazz Project Konseri ve 12 Ekim saat 20.00’de Trakya Ensemble Konseri gerçekleşecek.