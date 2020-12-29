Tarihi ilçenin tek Frig tümülüsü turizme açılacak

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, tek Frig tümülüsü olduğu belirtilen Büyük Göztepe Tümülüsü’nün turizme kazandırılma çalışması devam ediyor.

Osmanlı’nın yaşantısı, şehir hayatı ve mimarisini yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "Korumanın başkenti", "Kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan Safranbolu’da, 7. yüzyıla ait olduğu düşünülen Büyük Göztepe Tümülüsü önemli bir turizm destinasyonu olacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Frig dönemine tarihlendirilen ve bölgedeki tek Frig tümülüsü olduğu değerlendirilen Büyük Göztepe Tümülüsü’nün turizme açılması için sürdürülen çalışmaları inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kazı Başkanı Bartın Üniversite Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım’dan Tümülüs alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Gürel, "Bu tümülüs, Frig dönemine ait çok önemli bir alan, mimarisi ve büyük ölçekli olması ile dikkat çekiyor. Tarihi antik çağlara uzanan 25 metre yüksekliğindeki Tümülüs’te 20 mezar ve bu mezarlarda yatan kişilere ait bulgular, oldukları yerde sergilenecek. Büyük Göztepe Tümülüsü’nün çatısının kapatılarak turizme kazandırılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Safranbolu’nun yeni bir değer kazanacağını aktaran Gürel, "Çatı projesinin tamamlanması ile birlikte, hazırlayacağımız proje ile Frig döneminin yaşantısını, etnografyasını, kültürünü ve mutfağını yansıtan görseller ve animasyonlar hazırlanarak restore edilen mezarlarla birlikte gelen misafirlerin ziyaretine açılacak. Bu proje tamamlandığında Safranbolu turizmi yeni bir değer kazanacak ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Vali Gürel’in Büyük Göztepe Tümülüsü’nde gerçekleştirdiği incelemelerde, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürü Mustafa Sucu, Kazı Başkanı Doç. Dr. Yıldırım ile Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar yer aldı.

Büyük Göztepe Tümülüsü kazısı

Tümülüste (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi organizasyonunda 2012’den itibaren aralıklarla yapılan kazılar tamamlandı.

Tümülüsün turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan proje, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunuldu. Projenin onaylanmasının ardından çalışmalara başlandı.