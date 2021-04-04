Tarihi Hindioğlu Cami’de genişletme çalışmalarına başlandı

Kilis’te tarihi Hindioğlu Cami’nin çevresindeki evlerin müftülüğe bağışlanmasından sonra camide restorasyon ve genişletme çalışmaları başladı.

Tarihi Hindioğlu Cami’nin kitabesinde 777 yıl önce yapıldığı, kaynaklara göre ise 357 yıllık olduğu belirlenirken, tarihi caminin çevresindeki evler mirasçıları tarafından Kilis Müftülüğüne bağışlandı. Engellerin kalkmasıyla camiyi genişletme çalışmaları başladı. İlk etapta cami çevresindeki evler yıkıldıktan sonra Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Hindioğlu Cami’nin restorasyonu ve genişletme projesi devreye girecek. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından caminin çevresindeki evlerin yıkılması ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Hindioğlu Mahalle Muhtarı Reşit Şık, caminin kentin eski camilerinden biri olduğunu ifade ederek, "Hayır sahiplerinden Allah razı olsun, caminin yanındaki ve karşısındaki havuşlu evleri bağışladılar. Valimiz, Belediye başkanımız, müftümüzün katkılarıyla faaliyete başladık. Evlerin yıkılmasından sonrada restorasyon çalışmalarına başlanacak" dedi.

Hindioğlu Cami İmam Hatibi Mustafa Kahraman ise "Başta valimizin, il müftümüzün, belediye başkanımız ve fen işleri müdürümüzün yardım ve katkılarıyla Kilis’in en eski Selçuklu camilerinden olan Hindioğlu Cami’nin etrafındaki tadilat çalışmalarına enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. İnşallah Kilis kültürüne ve turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Emeği geçen bütün devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Hindioğlu Cami’nin tarihçesi

Hindioğlu Cami, Kilis’in Hindioğlu Mahallesi Dereağzı Sokağı’nda bulunuyor. Kaynaklarda eserin mimarı hakkında bir bilgi bulunmazken, üç kemerli son cemaat yeri kıbleye paralel tek sahınlı ahşap örtülü sade bir yapıdır. Caminin avlusuna doğu ve batısındaki iki ayrı kapıdan giriliyor. Bunlardan doğudaki kapı daha yüksek ve sivri kemerli. Arkasındaki beşik tonozlu küçük bir dehlizden avluya geçiliyor. Bu giriş aynı zamanda cami minaresinin kaidesini meydana getirmektedir. Kısa gövdeli silindirik minare bu girişin üzerinde olup düzgün kesme taştan yapılmıştır. Caminin batı kapısı sonradan yapılmıştır. Cami avlusunda sağ tarafta minareye ve hücrelerin üzerine çıkan on iki basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. Avlunun kuzeyindeki hücrelerden yalnızca kuzeybatı köşesindeki hücre günümüze gelebilmiş diğerleri yıkılmıştır. Son cemaat yeri üç kemerli olup bu kemerler ortadaki iki sütuna yanlarda da gömme ayaklara dayanmaktadır. Son cemaat yerinin kuzeydoğu köşesinde içerisinde sanduka bulunan bir oda bulunmakta ve bu sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir. Ancak bu hücrenin altında Selçuklu üslubunda bir türbe olduğu ve bu türbenin üst kısmının yıkılarak geriye mumyalık kısmının kaldığı söylenmektedir.