Tarihi Haspet Kalesi turizme kazandırılıyor

Muş’un Güneyindeki Kızıl Ziyaret Dağı yamacında bulunan ve kentin en eski tarihi alanları arasında yer alan Haspet Kalesi, valiliğin girişimleriyle turizme kazandırılıyor.

Kesin inşa tarihi bilinmeyen ve birçok savaşta önemli rol oynayan merkeze 5,5 kilometre uzaklıktaki Haspet Kalesi, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün girişimleriyle yerli ve yabancı turistlerin gezmesi için yeniden ayağa kaldırılıyor. Soğucak ve Donatım köyü arasındaki hakim tepede bulunan kaleye, daha önce ulaşım patika yollarla güçlükle sağlanıyordu. Vali Gündüzöz’ün talimatı ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaleye 2,7 kilometrelik yol açıldı. İki ayda tamamlanan yola 15 bin metrekare kilitli parke taşı ile bordür kullanıldı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihe ışık tutacak olan kaleye ulaşım artık 5 dakika da sağlanıyor. Muş Ovası’na hakim yamaçta inşa edilen karakol konumundaki Haspet Kalesi’ne ulaşım hizmetinin ardından gelecek yıl inşaat sezonunun başlaması ile yenileme çalışması yapılması planlanıyor. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür eşlik etti.

“Buraya ulaşım, bir destinasyon alanı olarak turların çıkması açısından son derece önemli”

Tarihi kale ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Haspet Kalesi’nin Muş’un en önemli tarihi özelliklerinden biri olduğunu ve bugüne kadar buraya düzgün bir ulaşımın olmadığını söyledi.

İl Özel İdaresi programı içerisinde kaleye nizami bir yolla artık ulaşım sağlandığını kaydeden Vali Gündüzöz, “Sağ olsun İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve ekibi burada güzel bir çalışma yaptılar. Kilitli parke taşı ile kalenin yanına kadar artık varıyoruz. Eskiden çamurlu, nizami olmayan bir yoldu. Bu ne için önemli? Buraya ulaşım, bir destinasyon alanı olarak turların çıkması açısından son derece önemli. Haspet Kalesini biliyoruz, her zaman her tarafa fotoğraflarını asıyoruz ama ulaşımımız, erişimimiz olmayan bir nokta idi. Şimdi nizami bir erişim sağlanmış oldu” dedi.

“Amacımız Muş’u topyekün olarak kalkındırmak”

Muş’ta turizmi geliştirmek ve önemli potansiyeli olan turistik alanlara erişimi sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Vali Gündüzöz, “Amacımız Muş’u topyekün olarak kalkındırmak, emek yoğun sektörlere önem vermek, tarıma önem vermek ve önemli potansiyeli olan turistik alanlara erişimi sağlamak, turizmi geliştirmek de olabilecek hususlar. Dolayısıyla çok önemli bir işi daha İl Özel İdaremiz ve hep birlikte başarmış olduk. İnşallah tarihseverlere, Muşseverlere hayırlı bir hizmet olmuş olacak ve Muş’un tanıtımına da bu vesileyle fayda verecek. Başta genel sekreterimiz olmak üzere İl Özel İdaremizin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah devlete zeval vermesin. Muş’a ve milletimize de hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Kalenin yıkılmaya yüz tutmuş noktalarının kurtulması için çalışma yapacağız”

Haspet Kalesi’ni yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edeceği duruma getireceklerini vurgulayan Vali Gündüzöz, “Buraya artık turistler gelecek ve aynı zamanda Haspet Kalesi’nin korunması noktasında da çevresinin düzenlenmesi, yıkılmaya yüz tutmuş noktalarının kurtarılması açısından da seneye bir çalışma yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. Vali Gündüzöz, konuşmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile kale de incelemelerde bulundu.