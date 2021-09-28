Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen “Bir Şehir Yeniden Doğuyor” isimli proje ile arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmasında bulunan Roma dönemine ait tarihi hamam ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Göksun-Afşin-Elbistan karayolu üzerinde ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Temurağa Mahallesi Hacıyusuflu tepesinde, Göksun Kaymakamlığı tarafından, 2010 yılında gerçekleştirilen proje ile arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmasında taban mozaiğinin bulunduğu yarım daire şeklinde kesme taşlardan yapılmış mekanın banyo, yapının ise Villa Rustica olduğu belirlendi.

Araştırmacı-Yazar Mehmet Gören yaptığı açıklamada, "Yapılan ölçüm ve kazı çalışmaları sonucunda alanda 2 evreli bir yapı kalıntısı ortaya çıkarıldı. 1. evrede M.S. I. ve II. yüzyıllara ait harçsız moloz taşlarla örülü duvar yapısı ve 2. evrede M.S. IV. ve V. yüzyıllara ait horasan harcıyla yapılmış Roma Hamamına ait duvar sistemi açığa çıkarıldı. Söz konusu duvar sistemi, su kanalı, frigidarium (soğukluk), tepidarium (ılıklık), sudatorium (terleme odası), hypokaust (ısıtma yeri), caldarium (sıcaklık) ve havuz bölümlerinden oluşmaktadır" dedi.

Hamamın havuz bölümünde bulunan geometrik desenli 2 panodan oluşan taban mozaiği bulunduğunu belirten Gören, şunları kaydetti:

"Mozaiğin ilgi çeken yanı, üst kısmında dikdörtgen pano üzerinde siyah tesseralardan oluşturulmuş 5 satırlık eski Yunanca yazıttır. Mozaik üzerindeki yazıt üzerinde, “Eşin Hedia ve çocuklarınla burada sağlıklı banyo yap. Ey Iphikrates! Düşmanlarına karşı müşfik dostlarına karşı kararlı ol. Tek başına olsan bile kendini büyük bir kalabalık gibi sunarak en güzel şekilde yaşa. Benim için ne istiyorsan Tanrı sana iki katını versin’ yazmaktadır."