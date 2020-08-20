Tarihi güzellikler usta ellerde sanat eserine dönüşüyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir ahşap ustası tarihi eserlerden ilham alarak yaptığı hediyelik eşyalarla ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Tecrübelerini Boyabat’ın tanıtımına adayan bir usta olarak kendini tanımlayan Muammer Şenel yaptığı ürünler ile ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini maketlere yansıtıyor. Marangozluktan yetişerek bugünlere gelen Şenel’in, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın çabaları ile restore edilen Tarihi Çarşıdaki Kasaplar Çarşısında bir hediyelik eşya dükkanı bulunuyor.

Muammer Şenel dükkanında Boyabat Kalesi, tarihi evler ve Yaşayan Kültürel Miras Müzesi gibi eserleri işleyerek, oyarak ve maketini yaparak bir sanat eserine dönüştürüyor. Şehre gelen turistler de bu eserlere büyük ilgi gösteriyor. Alınan her maket gittiği yerlerde şehrin tanıtımı adına bir kültür elçisi görevini görüyor.

Boyabat’ı ziyaret eden birinin kalıcı bir eserle mutlu ayrılması gerektiğini dile getiren Muammer Usta, “Biz bugün Boyabat Kalemizi, tarihi evlerimizi, Yaşayan Kültürel Miras Müzemizi ve daha bir sürü güzelliği; işleyerek, oyarak, maketini yaparak misafirlerimizin bu ürünleri evlerinin ve iş yerlerinin en güzel köşesine koyacaklarını biliyoruz. Bu şekilde Boyabat’ın bilinirliğinin de artacağına inanıyoruz. Şehir dışından bir misafir geldiğinde, beğendiği ürün örneğin 5 lira ise biz 4 liraya satıyoruz insanlar şaşırıyor. Çünkü biz misafirlerimiz buradan mutlu ayrılsın istiyoruz. Bakın ben 50 yaşından sonra İngilizce öğrenmeye başladım. Neden? Misafirlerimizle aynı dili konuşalım ki Boyabat’ı ve Boyabatlıyı dünyaya tanıtalım” dedi.

Bilgi ve birikimlerinden, gençlerin ve meraklıların da faydalanması gerektiğini düşünen Şenel, “Bu ürünlerin ortaya çıkmasında bilinmesi gereken bilgisayar programlarının ve el işçiliğinin aktarılması için gerekli tecrübeye sahibiz. Bu nedenle halk eğitim kursları, okullar ve cezaevi gibi kurumlarda eğitim vermeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.