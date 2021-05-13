banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı
Fransa, Filistin'e destek yürüyüşünü süresiz yasakladı!
Fransa, Filistin'e destek yürüyüşünü süresiz yasakladı!
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu
İsrail, yaralılara yardım eden sivilleri vurdu

Tarihi Gaziantep Kalesi’ne lazerler Filistin bayrağı yansıtıldı

Tarihi Gaziantep Kalesi’nde, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağı yansıtıldı.

Kültür Sanat 13.05.2021, 22:37
Tarihi Gaziantep Kalesi’ne lazerler Filistin bayrağı yansıtıldı

Tarihi Gaziantep Kalesi’nde, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağı yansıtıldı.

İsrail’in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi’nde lazer ile ışık gösterisi düzenlendi.

Sosyal medyada ilgi gördü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi kalenin burçlarına müzik eşliğinde yansıtılan Filistin bayrağı, Türk bayrağı, "Kalbimiz Kudüs’le" yazısı ve "#AntepKudüsle" hashtagi yazıları da sosyal medya ilgi görerek Türkiye gündeminde yerini aldı.
Yorumlar (0)
18°
açık