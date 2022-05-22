Tarihi Eski Cami gölgesinde dağıtılan 300 kilo ciğer kısa sürede tükendi

Edirne’de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ziyaretçilere kentin marka lezzeti olan tava ciğer, badem ezmesi ve kavala kurabiyesi ikram edildi. Etkinlik çerçevesinde pişirilen 300 kilo tava ciğer 3 dakikada tükendi.

Edirne’de Eski Cami’nin yan tarafındaki Turizm Danışma Ofisi önünde kurulan stantta pişirilen tava ciğer, vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi. Ustalar tavanın başında pişirdikleri ciğeri paketlerken sıraya giren vatandaşlar ise ciğer alabilmek için sabırsızlıkla bekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Edirne Valiliği olarak Kültür Turizm Müdürlüğü olarak Türk mutfağının zengin kültürünü tanıttıklarını ve Edirne’nin coğrafi işaretli olan nefis tava ciğerini vatandaşlara ikram ettiklerini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türk mutfağının şifa dağıtmaya devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların açılan stantlara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Soytürk, “Edirne’de tava ciğeriyle, badem ezmesiyle, kavala kurabiyesiyle, coğrafi işaretli İpsala pirinçli mantımızda, tarhanamızla ve coğrafi işaretli peynirimizle etkinliğimiz bir hafta boyunca devam ediyor” dedi.

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise pişirdikleri 300 kilogram ciğerin 3 dakikada tükendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde görev almaktan mutluluk duyduklarını söyleyen ciğerci esnafı Uğurcan İmrak, kentin coğrafi işaretini almış lezzetlerden birisi olan tava ciğeri dağıtımını yaptıklarını ve yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

“Edirne’nin lezzetlerini tatmaya devam edeceğim”

İstanbul’dan Edirne’ye gezmeye gelen Hülya Meral, “Trakya bölgesine birçok kez gezmeye geldim. Ciğeri çok iyi biliyorum. Ama buradaki etkinlikte öğrencim ki ciğerin birçok pişmişi, orta ve yumuşak olanı varmış. Bir de coğrafi işaret çerçevesinde kavala kurabiyesi, badem ezmesini deniyoruz. Çok mutluyum 2-3 gün daha buradayım. Edirne’nin lezzetlerini tatmaya devam edeceğim” dedi.

“Ciğeri herkese tavsiye ederim”

İstanbul’dan gelen Kenan Dülger, “Bayramdan sonraki haftada buradaydık. Şimdi de misafirlerimizi gezmeye getirdik. Edirne’ye ciğer yemeğe geliyoruz. Çok seviyoruz. Arkadaşlarımız da ciğerin tadına bakacak. Bu etkinlik güzel olmuş. Ciğeri herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.