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Tarihi Çeşnigir Köprüsü ve mesire alanlarında güvenliği atlı birlikler sağlıyor

Kırıkkale’de tarihi ve mesire alanlarındaki vatandaşların can ve mal güvenliği atlı birlikler tarafından sağlanıyor.

Kültür Sanat 20.09.2021, 18:56
Tarihi Çeşnigir Köprüsü ve mesire alanlarında güvenliği atlı birlikler sağlıyor

Kırıkkale’de tarihi ve mesire alanlarındaki vatandaşların can ve mal güvenliği atlı birlikler tarafından sağlanıyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Selçuklu yadigarı tarihi Çeşnigir Köprüsü, Obaköy ve Yeşil Vadi mesire alanlarında atlı birlikler devriye görevine başladı. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında yetiştirilen ve milli parklar ile turistik merkezlerde görev yapan atlı birlikler, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici devriye görevi icra ediyor. Motorlu araçların giremediği alanlarda atlı birlikler, turistik mekanlarda güvenlik hizmeti sunuyor. Atlı birliklere ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekiniyor. Atlı birliklerin 2 Ekim gününe kadar devriye faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

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