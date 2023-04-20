Tarihi çarşıda bayram kalabalığı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Bursalılar gece karanlığına aldırış etmeden tarihi kapalı çarşıya akın etti.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışverişine çıkan Bursalılar gece geç saatlere kadar ihtiyaçlarını gidermek için Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Kapalı Çarşıya çıkarak alışveriş yaptı. Kapalı çarşı esnafı bayram gününe kadar gece 12’ye kadar çarşının Bursalılara hizmet vereceğini bildirdi.