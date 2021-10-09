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Tarihi çarşıda ahşaba şekil veriyorlar

Kahramanmaraş’ta birbirinden farklı ahşaptan elde edilen el emeği göz nuru ürünler, tarihi çarşıda usta ellerde şekilleniyor.

Kültür Sanat 09.10.2021, 11:36
Tarihi çarşıda ahşaba şekil veriyorlar

Kahramanmaraş’ta birbirinden farklı ahşaptan elde edilen el emeği göz nuru ürünler, tarihi çarşıda usta ellerde şekilleniyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Demirciler Çarşısı’nda demirciden çok ahşap üzerine faaliyet gösteren iş yerleri yer alıyor. İşyerlerinde yıllardır ahşap ile hemhal olan usta eller, birbirinden farklı ahşap ürünler hazırlıyor. Ağaç oymacılığı, çeyiz sandığı ve kündekari gibi sanat dallarında ustalaşan esnaflar çağın gereksinimlerine ayak uydurarak çocuk oyuncakları, ekmek tahtası, sepet, sandalye, beşik ve süs eşyaları gibi onlarca ahşap ürün hazırlıyor.

7 yaşından bu yana tarihi çarşıda ahşap üzerine çalıştığını ifade eden esnaf Ömer Selaldı, “Yıllardır farklı ağaçlardan farklı ürünler elde ediyoruz. Genellikle ekmek zamanında ekmek tahtası ve oklava yapıyoruz. Beşik ve buna benzer çocuk oyuncakları ile süs eşyaları rağbet görüyor. Hem de sağlık açısından iyi olduğu için ahşap farklı ürünlerde tercih edilmeye başlandı.

43 yıldır mesleğini yaptığını söyleyen Mehmet Ali Selaldı ise “Ahşap ürünlerinin satışı ve hazırlanışı önceden daha iyiydi ama bu günümüze de şükür. Bazı ürünler makinaya döndüğü için biz de çeşitleri farklılaştırdık. Oyuncak ürünleri rağbet görüyor” dedi.

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