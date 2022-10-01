Tarihi camiye PVC pencere taktılar

Çanakkale’de restore edilen 656 yıllık tarihi camiye aslına uygun cam yerine PVC pencere takılması görenleri hayrete düşürdü.

Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde bulunan 656 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi ve külliyesinin restorasyonu 2 yıl önce başladı. 1366’da Osmanlı padişahlarından Murad Hüdavendigar tarafından inşa ettirilen cami, medrese ve hamamlardan oluşan Hüdavendigar Külliyesi’nden geriye cami ve külliyesi kaldı. Medrese ve hamamlar ise zaman içerisinde yok oldu. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise başlatılan restorasyon çalışmalarında caminin pencerelerine aslına uygun cam yerine PVC pencere taktırdı. Tarihi caminin pencerelerine PVC takıldığını gören vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterip yapılan yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı.

Camideki PVC pencerelerin hiç yakışmadığını ifade eden vatandaşlar, "Camiyi ziyarete geldik. Restorasyonda olan caminin pencerelerine PVC cam takıldığını gördük. Bu durum tarihe hiç yakışmamış, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli" dedi.