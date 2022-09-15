Tarihi cami ilgisizlikten harabeye döndü

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Şenlik köyünde yapımı 1890 yılına dayanan tarihi cami, bakımsızlık sebebi ile harabeye döndü. Köyde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan caminin restore edilmesini istediklerini söyledi.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Şenlik köyünde bulunan Delimusaoğlu Camii ilgisizlik sebebi ile yıkılmaya yüz tuttu. Yapımı 1890’lü yıllara dayanan caminin çatısı çökerken, içerisi de bakımsızlıktan harabeye döndü. Bakımsız kalan camide bulunan mumluklar zamanla kırıldı, kök boyalarla yapılan motif ve desenler ise zarar gördü. Yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan cami, köylülerin girişimleri neticesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi. Minber, kubbe, tavan ve asma katındaki ahşap el işçiliği ile dikkat çeken camide şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Köyde yaşayan vatandaşlar, yıkılma riski ile karşı karşıya kalan tarihi caminin restore edilerek eski haline döndürülmesini talep etti.

“Camimiz bir kış daha çıkartamayabilir”

Caminin yapılış tarihinin eskilere dayandığını söyleyen köy sakinlerinden Muhammed Onur Coşkun, “1995 ila 2000 yılları arasında Vakıflar Bölge Müdürlüğüne geçmiş cami. Caminin yapılması istenildiği için o dönemki muhtar tarafından geçirilmiş. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, caminin restore edilmesi için ihale açsa da maddi yetersizlikten dolayı bir sonuç alınamamış. Tarihi camimiz Vakıflar Bölge Müdürlüğünde olduğu için en azından yıkılan yerlerini onarmamıza, yıkılan yerleri tamir etmemize müsaade edilmiyor. Tek çivi çakarsak bile ceza alırmışız, öyle söylenildi. Bölgemiz daha önceden ilçemizde görev yapan Kaymakam ve Kastamonu’nun ileri gelenleri tarafından da ziyaret edildi. Ama bir sonuç alamadık. Biz, caminin restore edilmesini istiyoruz. Camimiz bir kış daha çıkartamayabilir, camimizin birçok yeri yıkılmış durumda” dedi.

“Atalarımızın bizlere emanet ettiği tarihi camimize sahip çıkamadık”

Atalarından kalan camiyi koruyamadıklarını söyleyen Hasan Engin ise, “Bu köyü Deli Musa ismindi bir vatandaş kurmuş. O da bizim atamız oluyor. Bu camimizde muhtemelen o yıllarda yapıldı, belki de ondan sonra yapıldı. Tam olarak yapılış tarihini bilemiyoruz. Burasının en eskisi bizler olduğumuz için dedem dahi yapılış tarihini bilmiyordu. Camimizde 1990 yılından sonra imam ve müezzin kadrosu alındı. O günden beri atıl vaziyette camimiz duruyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne camimiz devredilmiş, oradan da herhangi bir şekilde tadilat yapılmadı bugüne kadar. Camimiz şu anda göçmek üzere. Köyümüz eskiden merkezi bir köydü. Bütün çevre köylerden buraya namaza gelinirdi. Bu bölgenin önemi yüksekti ama sonra köyler, kendi mahallelerine cami yaptırdıkları için köyümüzün camisinin önemi giderek azaldı. 1990 yılından sonra da imam kadrosu camimizden alınınca terk edilmiş bir hale büründü. Bizler burasının restore edilmesini istiyoruz” diye konuştu.